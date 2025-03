Mujeres, voces y silencios

El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1977, aunque dos años antes ya lo había empezado a conmemorar. Su origen está en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre mujeres y hombres. Ayer salieron (salimos) a la calle para recordar que las luchas por la igualdad, la libertad o la justicia que vienen reclamando desde hace décadas no pueden caer en saco roto y que esos valores deben defenderse, un día sí y otro también, en todos los ámbitos de la vida cotidiana: el hogar, el trabajo, el ocio, las relaciones sociales, las fiestas populares. Y que no es suficiente con declarar públicamente que se está a favor de los derechos de las mujeres. Porque sabemos que, en muchas más ocasiones de las que imaginamos, las palabras se las lleva el viento. Ya lo decían algunas personas de mi pueblo: "Una cosa es predicar y otra, muy distinta, dar trigo", una frase que solía escuchar en un corrillo de adultos en la puerta de la Iglesia a propósito de los discursos de los curas en las homilías dominicales.

Siempre estaré a favor de alzar la voz en defensa de esos valores que mencionaba más arriba; a veces, sin embargo, debo reconocer que me cuesta ajustar la conducta individual a los deseos expresados pomposamente en charlas, talleres, congresos, artículos de opinión. Pero al menos lo intento. Incluso en muchas más ocasiones de las que ustedes puedan imaginar he tenido que discutir muy acaloradamente con quienes no aceptan que las mujeres compartan los mismos derechos que los hombres, al igual que, por ejemplo, los blancos que los negros, los heterosexuales que los homosexuales, los nacionales que los extranjeros, los zamoranos que los vascos, los catalanes que los alistanos, etc. Porque se supone que en esta casa común –planeta Tierra– que habitamos todas y todos lo lógico es practicar los valores de la humanidad, la gratitud, el altruismo y otras formas de cooperación. Pero sabemos que no es así. Y quien no sepa de qué hablo, que contemple el panorama que estamos viviendo en la actualidad. Yo, al menos, estoy muy muy desolado por las declaraciones, los comportamientos y los flagrantes delitos que se están cometiendo contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y los silencios me preocupan muchísimo. Sí, los silencios de quienes comparten y brindan por el triunfo de la violencia y el auge del populismo, la demagogia, el machismo y, en definitiva, la sinrazón. ¿Pero qué hemos hecho para tener que padecer tantos sufrimientos, tantas incertidumbres y tantos despropósitos? De nuevo el silencio de (muy posiblemente) usted y de quien escribe estas palabras explique el panorama que estamos observando y que solamente criticamos en la barra del bar. En este contexto tan nefasto hemos "celebrado" el Día Internacional de la Mujer. Y de nuevo hemos tenido que escuchar los silencios atronadores de tantas personas, grupos, organizaciones y entidades políticas o sociales. Porque no hablar y permanecer mudos es consentir y celebrar que las injusticias, las desigualdades y las violencias, en sus múltiples formas y manifestaciones, sigan campando a sus anchas por todos los rincones de la vida cotidiana. Por eso, desde aquí, una vez más alzo mi voz en defensa de las mujeres y despotrico contra los silencios de quienes celebran el regreso de esos valores que, si nadie lo remedia, nos devolverán a los peores escenarios de la historia de la humanidad.

