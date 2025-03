La fascinación del mal

Cuaresma, conversión, ceniza, arrepentimiento, penitencia, tentaciones, confesión… ¡y pecado! Son quizá los términos más políticamente incorrectos con los que la Iglesia católica juega hoy en el mercado de las ideas y creencias. Y por los que más collejas recibe, si se me permite la expresión. Es común oír que mientras no se destierre el concepto de pecado, la fe cristiana no tendrá nada que hacer en la sociedad actual. Esta convicción, sin embargo, choca frontalmente con una realidad cada vez más palpable: el gran espacio que está ganando en nuestra cultura la fascinación por el mal. La popularidad del "true crime" audiovisual y de la novela "noir" lo confirma. Algo que traspasa el simple morbo ante las noticias de sucesos o el obsceno disfrute oculto por la sangre salpicada y los rescoldos humeantes del crimen.

Precisamente era el miércoles de ceniza cuando Carmen Corazzini, periodista televisiva con una interesante incursión formativa en el mundo de la criminología –un saber también de moda–, presentaba su libro "Personas, bestias". Su subtítulo aclara, por si hace falta, cuál es la cuestión a la que intenta responder: "¿Cómo funciona la mente de un asesino?". Bajo la apariencia de una simple recopilación divulgativa de diez episodios de la crónica negra española, podemos encontrar un apasionante recorrido desde los hechos más macabros hasta su análisis más profundo. Desde la superficie de lo que vemos en los medios hasta la realidad antropológica que subyace: ¿por qué el ser humano es capaz de lo mejor… y de lo peor?

En la presentación del libro en Madrid, la autora explicaba que su fascinación por el mal le viene de haber sido criada en un hogar lleno de amor. El contraste con una realidad tan oscura imprimió, desde muy pronto, su alma de comunicadora. Y consciente de que "el camino hacia la verdad nos hace mejores personas", ha dedicado tiempo y esfuerzo a analizar "cuál es el camino desde la persona hasta la bestia". En un momento llegó a expresar que "todos nacemos personas y bestias por dentro, pero son las relaciones con los demás las que nos cambian". Y frente a los discursos pesimistas y fatalistas sobre la naturaleza humana, reconoció que "siempre tenemos capacidad de elección, en el fondo porque aprendemos a distinguir el bien y el mal".

Un montón de preguntas que podemos hacernos si miramos en serio la realidad que nos rodea, impregnada por el misterio del mal. La fe cristiana, como el resto de religiones, intenta dar respuesta. Y no lo hace tanto desde una perspectiva teórica. La metafísica de estas cuestiones se ha hecho muy carnal, porque la respuesta de Dios no es otra que Jesucristo. Su respuesta es su propia existencia implicada. Por eso, también será tarea de los cristianos ser mucho más prácticos que teóricos. Lo que llamamos, desde hace siglos, conversión.