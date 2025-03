Raro es el día que no nos desayunamos con alguna barbaridad de Trump, o con el recuento de muertos y heridos en la guerra de Ucrania, o con la destrucción de lo poco que va quedando en Gaza, por citar solo tres episodios trágicos llamados a cambiar, para mal, el futuro. Vamos camino del infierno mientras aplauden con las orejas algunos que se consideran cristianos, invocan a Dios con frecuencia y se olvidan del prójimo en beneficio propio, ya sea el interés económico o la ideología, por llamarla de una manera civilizada.

Ante problemas de tal envergadura y consecuencias, la preocupación por los asuntos domésticos no tendría que alcanzar la dimensión de los anteriores. No es así. Seguimos muy ensimismados con el corto plazo, con el aquí y ahora, cuando la Humanidad se está jugando su porvenir y ha estado a punto de dejarlo en manos de dos tarados mentales y sin entrañas como son los mandamases de Estados Unidos y Rusia. Y ojo con el chino Xi Jinping, que está agazapado a la espera de movimientos para entrar en acción. Todos los expertos, al menos los que yo he leído, coinciden en que su teórica pasividad actual es una pose interesada. Saltará sobre su presa cuando lo considere oportuno. Que nadie lo dude.

Antes escribí que "la Humanidad se está jugando su porvenir y ha estado a punto de dejarlo en manos de…" Pues, bien; me ratifico en el "ha estado a punto". Lo creí firmemente hasta que Europa ha reaccionado y ha hecho oír su voz. Somos millones de europeos; tenemos civilización, cultura, democracia; disponemos de potencial industrial y económico; contamos con universidades y capacidad de investigación; hemos demostrado que sabemos caminar y prosperar… Si tenemos todo eso y lo hemos ejercido a lo largo de la historia, ¿por qué depender de otros?, ¿por qué estar cohibidos y acobardados ante un dictador sádico y asesino como Putin?, ¿por qué resignarnos a perder poder, influencia e, incluso, calidad de vida, esperanza? Ante este panorama, Europa ha pedido naipes en el juego de cartas en el que se ventila el mañana de todo el orbe y no únicamente el de los que quieren mandar e imponer su ley a base de amenazas y por la fuerza de las armas.

¿Cuánto le va a costar a Europa, o sea a todos nosotros, frenar ese camino del infierno? Las cifras que se barajan son para quitar el sueño. Nada menos que 800.000 millones de euros para rearmarnos, es decir gastos en defensa. Ya saben: aviones, drones, barcos, cañones, metralletas, balas, bombas…Y todo muy sofisticado, lo que equivale a decir caro. ¿De dónde saldrá el dinero? No se ha concretado aún; hay varias opciones, pero todos tenemos clara una cosa: si va a aumentar, y mucho, el gasto en defensa, de algún sitio habrá que recortar porque los fondos no son infinitos ni inagotables. Y esos recortes, claro, van a afectar a pilares del Estado de Bienestar: Sanidad, Dependencia, Educación, Infraestructuras, partidas para ayudas sociales…

¿Hay otras salidas? Desgraciadamente, parece que no. Mientras Trump continúe con sus bravatas y decisiones y Putin no retire el dedo del gatillo, Europa no puede ponerse de perfil ni abandonarse a la suerte que dicten los dos sátrapas más lo que maniobre el chino. Creo que la sociedad europea tiene que ser muy consciente de ello y, además, poner los pies en la tierra. Pedir que España abandone la OTAN, como reclama Ione Belarra (Podemos) es vivir fuera de la realidad. Somos muchos los que odiamos las armas, pero, a la vez, entendemos que no hay más remedio que defenderse y estar preparados para lo que pueda venir. Si Europa se desentiende de Ucrania y Rusia gana la guerra , Putin no se detendrá: Georgia, Moldavia, las repúblicas bálticas, quizás Polonia. Y Trump dirá: Ah, pues yo Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá y...

Malos tiempos para la lírica. La Humanidad sigue dispuesta a autodestruirse. Le preguntaron a Einstein cuál sería el arma de la Cuarta Guerra Mundial. Y dijo: "La piedra, la honda y el palo". No hace falta añadir nada más.

Suscríbete para seguir leyendo