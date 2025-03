8-M, reivindicar la igualdad y el sentido común

A toda acción sigue una reacción y a toda acción desproporcionada o sin sentido suele seguir una reacción radical y, en ocasiones, no menos absurda que la acción que la ha provocado.

Parece un trabalenguas, lo cual no viene mal al caso de ese otro trabalenguas y trabaneuronas en el que en los últimos años había venido a convertirse la batalla en torno al feminismo y entre unos y otros modos de entenderlo. Modos y batallas que, en muchas ocasiones ha olvidado la que, por sentido común, biología y derecho natural es la esencia del feminismo y de la propia vida: La búsqueda y aseguramiento de la completa igualdad en derechos y oportunidades, la protección de la autonomía de la voluntad y el respeto y protección ante los demás y ante la ley, de mujeres y hombres.

Este año, los escándalos en torno a los abusos y la prostitución en los ámbitos políticos de la izquierda hacen que las vociferantes del feminismo más beligerante y frentista permanezcan mudas o, al menos -lo cual es más de agradecer- discretas en su efervescencia habitual de chabacanería y absurdos manifiestos. La caída en desgracia, más vale tarde que nunca, de la asfixiante atmósfera woke, esa postmodernidad que nos calzaban a martillazos y por la cual los géneros se multiplicaban y se ponían por encima de la diferenciación sexual biológica hasta el límite del paroxismo y la ridiculez, trabaja en esa misma línea de reducción del ruido estéril en torno a la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero eso no implica, sino todo lo contrario, que no haya que seguir reivindicando el avance en la civilización hacia la completa igualdad de derechos y oportunidades y la eliminación de cualquier barrera social o mental. No demos la razón tampoco a los que piensan que ya todo está hecho o que es peligroso seguir avanzando. Y, sobre todo, pongamos el énfasis en aquellas culturas y religiones con las que no se puede pactar mirar para otro lado mientras la mujer es sometida a la esclavitud de pensamiento y acción o al sometimiento sexual. Reivindiquemos pues, más y mejor que nunca.

