Mujer, no te rindas

Cartel de la manifestación del 8M en Zamora. / Cedida

"No te rindas, aún estás a tiempo". Tenemos que seguir luchando por mejorar la situación laboral de las mujeres.

"De alcanzar y comenzar de nuevo". Algunas lo hacemos desde el pensamiento feminista y de izquierdas porque las mujeres también transformamos el mundo.

"Aceptar tus sombras". De poco sirve promulgar una ley de igualdad, si su aplicación en el mundo del trabajo es imposible por la precariedad e inseguridad en el mercado laboral, con contrataciones temporales, o el despido libre.

"Enterrar tus miedos". Porque se vuelven a derogar las leyes del aborto por la ultraderecha. Y a intentar proteger y condicionar a las mujeres que deciden abortar acogiéndose a la ley.

"Liberar el lastre". La mayor parte del trabajo doméstico mundial es realizado por las mujeres, lo que supone junto con el trabajo en el campo en África, América y Asia, y junto al trabajo asalariado, que las mujeres realizamos dos jornadas de trabajo.

"Retomar el vuelo" Pero lo cierto es que el avance hacia la igualdad es imparable, porque las mujeres seguimos manteniendo viva la utopía de la igualdad que nos hace a todas las personas, hombres y mujeres, mejores.

"No te rindas que la vida es eso". Atendemos y cuidamos a niños, personas ancianas y enfermas… Prestamos más servicios de salud y atención social que los servicios públicos en su conjunto.

"Continuar el viaje". No podemos dejar que nos arrebaten la lucha feminista, que no es sólo transversal, que no es nunca un asunto de imagen, sino un asunto de izquierda, de transformación profunda de la sociedad. Y por eso seguimos reivindicando el día de la mujer trabajadora.

"Perseguir tus sueños". Y ello pese a que nos destaquen a mujeres triunfadoras, o incluso en países africanos a mujeres que son jefas –dicen jefes- de estado, o juezas…Como si ya fuéramos iguales.

"Destrabar el tiempo". En una economía de subsistencia, ligada a la producción agrícola y ganadera, es evidente que el trabajo del hombre y de la mujer en el ámbito de la familia era igualmente útil para ésta. En una economía capitalista, no.

"Correr los escombros". La mayoría de las mujeres están escondidas, olvidadas: forman parte anónima de las estadísticas del paro, de la pobreza, de la desigualdad social en definitiva.

"Y destapar el cielo". Por eso es importante el apoyo de la sociedad antera a este trabajo, valorándolo y defendiendo su utilidad social. Y con ella, los derechos laborales

"No te rindas, por favor no cedas". Porque hay que seguir elaborando en los parlamentos cuantas leyes sean necesarias y para para que se cumplan.

"Aunque el frío queme". El trabajo a tiempo parcial, la precariedad, la movilidad forzosa, las eternas jornadas laborales con horas extras… todo ello va en detrimento de la incorporación de la mujer al trabajo y explica que el salario sea más bajo

"Aunque el miedo muerda". Porque si mueren más mujeres por machismo, la ley está fallando. Y arrecia la violencia de género. Y se vuelve a insultar a las mujeres que abortan a las puertas de las clínicas privadas.

"Aunque el sol se esconda". Como se oculta que las mujeres seguimos responsabilizándonos del trabajo en la familia casi en solitario.

"Y se calle el viento". Y se vuelve a plantear la nulidad del derecho a elegir libremente la maternidad desde algunos gobiernos y desde muchos sectores sociales.

"Aún hay fuego en tu alma". Para seguir diciendo que una visión de género de la sociedad sólo puede ser una visión de izquierdas.

"Aún hay vida en tus sueños". La mejor medida de favorecer el trabajo para la mujer es reducir la jornada laboral a hombres y mujeres para que compartan el tiempo del cuidado familiar, de la formación y del ocio

"Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo". Por ello reclamamos discriminación positiva (término acuñado por la minoría negra en EE.UU. cuando defendían la igualdad y constataron la injusticia de tratar igual a los que parten de situación de inferioridad).

"Porque lo has querido y porque te quiero". Porque queremos seguir reivindicando el día de la mujer trabajadora, y quiero hablar una vez más de estas cosas, compartidas con las mujeres y los hombres de la vida. Con compañeros y compañeras de las penas.

"Porque existe el vino y el amor, es cierto". Para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria: la de siempre.

"Porque no hay heridas que no cure el tiempo". El derecho al voto de la mujer se consigue durante la Segunda República; y durante el franquismo las mujeres necesitaban la tutela del marido o del padre para poder realizar cualquier actividad social o económica, como firmar un contrato o comprar un piso.

"Abrir las puertas". Para decirle a la sociedad y convencerla de que el trabajo del cuidado del otro es útil, es importante, es necesario, es imprescindible, no sólo para una misma, sino para toda la sociedad.

"Quitar los cerrojos". En una economía de subsistencia, ligada a la producción agrícola y ganadera, es evidente que el trabajo del hombre y de la mujer en el ámbito de la familia es igualmente útil para ésta. Todavía hoy en día las mujeres trabajan tanto o más que el hombre en el campo, aunque a veces sólo cotiza a la seguridad social el hombre.

"Abandonar las murallas que te protegieron". Se corre el riesgo de que, queriendo tomar medidas de discriminación positiva, sean en realidad medidas protectoras a la mujer o a la familia, de tal manera que lo que hacen es reforzar el papel de la mujer en el trabajo doméstico.

"Vivir la vida y aceptar el reto" .Lo que es evidente es que las mujeres tenemos más dificultades para acceder al trabajo remunerado, y que los sectores laborales más feminizados, donde trabajan más mujeres, tienen peores condiciones laborales, sobre todo menos salario, menos sueldo, que corresponde a menor reconocimiento social.

"Recuperar la risa. Ensayar un canto". "Niégame el pan, la brisa, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca porque me moriría". (Pablo Neruda)

"Bajar la guardia y extender las manos". En ciudades pensadas para facilitar la movilidad, con servicios sociales próximos, con espacios ciudadanos para compartir la vida entre distintas generaciones, con transporte público. En ciudades para que vivamos mejor hombres y mujeres.

"Desplegar las alas". Y orientar la vida no sólo al trabajo asalariado y a la rentabilidad. Con horarios que permitan conciliar la vida, la familiar, la laboral, la del ocio, la de la cultura, la del deporte.

"E intentar de nuevo, celebrar la vida y remontar los cielos". Para eso estamos las mujeres, y las mujeres de la izquierda: para decir que no basta con la ley, sino que se requiere una acción diaria que vaya más allá de las palabras, a los hechos, en todos los ámbitos, del cielo a la tierra.

"Porque cada día es un comienzo nuevo". Y no podemos dejar que nos arrebaten el día de la mujer trabajadora, y ni un solo día del año.

"Porque esta es la hora y el mejor momento". Es mejor que haya leyes que defiendan la igualdad. Pero se corre el peligro de caer en la autocomplacencia y de pensar que ya está todo resuelto por llamar a una ley "integral". También se corre el peligro de caer en la propaganda.

Por todo ello, con el poema de un hombre que luchó, Mario Benedetti, y retazos de mi pensamiento durante años, quiero dar las gracias a las mujeres que murieron defendiendo sus derechos, y recordamos el 8 de marzo y todos los días. También con los versos de una mujer que lucha, Gioconda Belli: "Atesora tu poder. Defíéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras" (Gioconda Belli).

"Porque no estás solo, porque yo te quiero". Porque no estás sola, hermana. Porque nos queremos. n