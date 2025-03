La ciencia en cada palabra

BARCELONA, 04/11/2024.- Ilustración artística que muestra una galaxia enana roja de principios del Universo que alberga en su centro un agujero negro que se alimenta de materia a un ritmo extremo, 40 veces superior al límite teórico, según el hallazgo descrito hoy en la revista Nature Astronomy. Un equipo internacional de astrónomos en el que se encuentran miembros del Instituto de Ciencias del Espacio y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña ha descubierto un agujero negro supermasivo de baja masa que parece estar consumiendo materia a una velocidad cuarenta veces superior al límite teórico en el universo temprano. EFE/J. Da Silva/m. Zamani/NOIRLab/NSF/AURA - CRÉDITO OBLIGATORIO– SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO– SÓLO USO EDITORIAL. CRÉDITO OBLIGATORIO / J. da Silva/M. Zamani

La ciencia no es una actividad ajena a nuestra vida, ni algo reservado a laboratorios y ecuaciones. Está en nuestra forma de hablar, en nuestras metáforas y en nuestra manera de entender el mundo. Sin darnos cuenta, usamos términos y conceptos que tienen su origen en siglos de descubrimientos científicos.

Por ejemplo, cuando decimos que algo "se nos hace cuesta arriba", estamos aplicando principios de la física. Subir una cuesta requiere más esfuerzo que bajarla, algo que Newton explicó con sus leyes del movimiento. De forma similar, frases como "vamos cuesta abajo y sin frenos" describen a la perfección la aceleración de un objeto sin resistencia, y "esto se cae por su propio peso" no es más que la manifestación cotidiana de la gravedad. Hasta cuando hacemos algo "por inercia" estamos aplicando el primer principio de Newton: un cuerpo en movimiento tiende a seguir moviéndose si no hay fuerzas que lo frenen.

Pero la presencia de la ciencia en nuestro lenguaje no se queda solo en la física. En biología, por ejemplo, decimos que alguien "tiene un sexto sentido" para referirnos a una intuición especial, cuando en realidad el cuerpo humano cuenta con muchos más sentidos además de los cinco clásicos. La propiocepción, por ejemplo, es el sentido que nos permite saber dónde están nuestras extremidades sin necesidad de mirarlas. Y cuando alguien "tiene los nervios a flor de piel", en realidad está describiendo una respuesta fisiológica: el sistema nervioso reacciona a estímulos externos con mayor intensidad, algo que ocurre en situaciones de estrés o ansiedad.

La química también se cuela en nuestro lenguaje sin que lo notemos. Cuando dos personas "tienen química", lo que realmente queremos expresar es que hay una conexión especial entre ellas, aunque en el ámbito científico la química se refiere a reacciones entre sustancias. Del mismo modo, cuando decimos que alguien "hierve de rabia", estamos evocando la imagen de un líquido en ebullición, un proceso físico-químico bien conocido.

En medicina, no es raro escuchar que alguien "está en estado catatónico" cuando se queda paralizado por sorpresa, o que un lugar es "aséptico" no solo en términos de limpieza, sino también para referirse a un sitio frío y sin personalidad. En psicología, el término "trauma" ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano, aunque en su uso coloquial no siempre refleja la gravedad que tiene en el ámbito clínico.

A veces, la relación entre ciencia y lenguaje va en la otra dirección. Conceptos científicos terminan aplicándose en el habla cotidiana, aunque con un significado algo distorsionado. Un buen ejemplo es la entropía. Popularmente, se asocia con el desorden: una "habitación entrópica" es, para muchos, la de un adolescente con ropa y libros por todas partes. Pero en términos científicos, la entropía está más ligada a la degradación de la energía y a la irreversibilidad de los procesos, no solo al caos visual.

Otro caso llamativo es el término “bucle”, que en programación se refiere a una instrucción que se repite hasta que se cumple una condición, pero que en el lenguaje común se usa para describir a alguien que no deja de darle vueltas a una idea. Y en economía, el concepto de "efecto dominó" proviene de la física y las matemáticas, describiendo cómo un pequeño cambio puede desencadenar una reacción en cadena.

Eso sí, no todo lo que parece ciencia en el lenguaje lo es realmente. La famosa expresión "qué tiene que ver la velocidad con el tocino" no tiene ningún fundamento físico, por mucho que algunos quieran encontrarle una relación entre rapidez y calorías. Tampoco "estar en la luna" tiene que ver con la astronomía, sino más bien con la distracción.

Nuestra forma de hablar está impregnada de ciencia porque, al fin y al cabo, la ciencia no es más que la forma en la que entendemos el mundo. Desde la física hasta la biología, pasando por la química, la informática o la psicología, cada disciplina ha dejado su huella en nuestro lenguaje. Y aunque a veces lo hagamos sin darnos cuenta, cuando hablamos estamos aplicando, una y otra vez, conceptos científicos que nos ayudan a describir la realidad. n