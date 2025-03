¿Prudentes o cobardes?

Tengo para mí que cobardes. Me refiero al plantel de actores, actrices, directores y todos los afectos a Hollywood que desfilaron por la alfombra roja durante la pasada edición de los premios Oscar celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Con la que está cayendo y en el Dolby no se escuchó una voz más alta que otra, si acaso la del presentador, Conan O’Brien o Conan el gracioso, burlándose de Karla Sofía Gascón, la actriz española de la polémica.

Los del Goya patrio, no hubieran dejado títere con cabeza del Gobierno, sobre todo si el Gobierno es del PP. Los del Oscar parecen estar hechos de otra pasta o es que le tienen miedo a Donald Trump que, en otros tiempos también realizó algún que otro cameo. Los hijos del Tío Sam deben asistir a lo que está ocurriendo en su país, ciegos, sordos y por lo tanto, llegada la hora de la verdad, mudos.

Pensé, tonta de mí, que si no de forma directa, sí escucharía muchas indirectas dirigidas a Donald Trump. Me quedé con las ganas. Lo pensé porque ilustres miembros del Hollywood de siempre y de ahora, cuando Biden ganó las elecciones y el ahora presidente organizó la de dios en el Capitolio, aquello, estuvo orquestado, fueron los actores y actrices los que más levantaron la voz. No todos, pero sí los más famosos. Sin embargo ahora se han callado como comadrejas incapaces de cantarle las verdades del barquero al lucero del alba que representa Trump.

Ni Penélope Cruz osó decir lo más mínimo no se le fuera a acabar el chollo, eso se deja para los Goya donde, sobre todo si hay un Gobierno de derechas, se puede despellejar a todo el Consejo de Ministros sin que se tomen represalias. Por eso aplaudo y valoro tanto a María Luisa Gutiérrez, productora de "La Infiltrada", por el mejor y más valiente de los discursos pronunciados nunca durante la gala patria, en favor de las víctimas de ETA porque, efectivamente, las víctimas de ETA, todo lo ocurrido en España durante los años del plomo, son también "memoria histórica".

El cine yanqui se retrató solo en la pasada edición de los Oscar. El cine español se retrató hace mucho tiempo. Unos por cobardes. Otros por sectarios.

