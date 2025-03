El profesor Mateos

Allá por 1990 trabajábamos intensamente en una nave del polígono de Coreses en la aparición de un nuevo diario para Zamora, LA OPINIÓN. El primer número debía ser especial, extenso y contundente: debíamos conseguir que Zamora se viese reflejada en él como nunca antes. Para ello diseñamos un gran suplemento que acompañase la edición diaria del estreno y en el que queríamos tener las firmas más significativas de Zamora, en todos sus ámbitos, empezando por el intelectual. Le dije al director, mi querido e inolvidable Juan Francisco Sardaña.

—En ese suplemento tiene que estar Miguel Angel Mateos. Si Zamora tiene un alma es él o él sabe mostrarla como nadie.

Concerté una cita para planteársela. Quedamos una mañana en un cafetería bajo su vivienda.

Me escuchó con interés y con el afecto heredado de tantas colaboraciones en programas anteriores de Radio Zamora, pero me dijo:

—Os doy la bienvenida y la enhorabuena. Nada me gustaría más que hacer lo que me pides y saludar el nacimiento de un nuevo medio de comunicación en mi tierra. Pero no puedo. Colaboro con El Correo y parecería desleal que escribiese en su recién nacida competencia.

Aunque frustrado, comprendí su situación y le mostré mi respeto. La elaboración del suplemento y del primer numero siguió su marcha y ya estaba casi todo cerrado y preparado para la imprentas, cuando volvió a llamarme.

—Si estamos a tiempo, he cambiado de idea. Me gustaría mucho escribir algo para vuestro primer número.

Estábamos a tiempo. Pero el espacio de las cien páginas o por ahí de nuestro suplemento de primer día estaba repartido. No se lo dije nunca. Le dije solo que me enviase el texto cuanto antes. Así lo hizo y acabó llenando de modo maravilloso la última página de la publicación. Lo que nunca quise contarle es que aquella última página me la había reservado desde el principio para mí, para escribir algo yo sobre el nacimiento de LA OPINIÓN. Y por eso no escribí ni una línea en el nacimiento de "mi diario". Nunca me arrepentí, claro está. Era él, el profesor Mateos, el último gran intelectual de Zamora, quien no debía faltar. Y no faltó. De hecho a mí nunca me faltó ni falló, cuando lo requerí.

Era un gigante que no sé si merecimos. Como escribí no hace mucho sobre el pintor Pedrero, da vértigo pensar adónde hubiera llegado el inquieto, efervescente, imaginativo y audaz profesor de haber nacido y vivido en ciudad más grande, abierta, dinámica y con medios.

Un gran y sentido abrazo a sus familiares.

