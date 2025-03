Se habla muy poco (o nada) de la violencia en las aulas. Bastante (no lo suficiente) de acoso escolar; también bastante (tampoco lo suficiente) si el ámbito es otro —hospitales y centros de salud— cuando de agresiones a los profesionales sanitarios se trata. ¿Cuál es la razón de esta omisión? ¿Se desconoce que en el día a día de las clases se convive con una violencia de "baja intensidad" o no quiere abordarse porque es un asunto incómodo?

Puede que interese más una noticia donde se informa de que un médico ha sido agredido. Si se repasase la hemeroteca nos daríamos cuenta que aparecen, de vez en cuando, informaciones sobre las agresiones a médicos, enfermer@s, celador@s, etc. No así a docentes.

Más allá de lo más evidente, estaríamos hablando de una violencia, sobre todo de tipo verbal (consistente en blasfemias, provocaciones, lenguaje soez, generalmente entre el alumnado, y en ocasiones, dirigido a profesor@s), que no por ello entraña menos gravedad que la física. Algo parecido a lo que sucede con los micromachismos en el ámbito de la violencia de género. Conductas y actitudes que existen desde siempre y no se incluyen, desgraciadamente, en el catálogo de conductas a extinguir. Que se aceptan en el mejor de los casos, cuando no se usan como arma arrojadiza por parte de la Machosfera.

Cuando alguien decide ingresar en la profesión del docente (sobre todo en Secundaria) asume que deberá convivir con estas manifestaciones: el desafío, la provocación, la violencia verbal, el desacato, el insulto en algún caso y hasta la agresión, bien sea verbal o física. Alto precio a pagar por hacerse un hueco en esta carrera profesional. Lo más lamentable es que esto se haya normalizado. De hecho, es una ley silenciada entre l@s propi@s compañer@s de profesión.

Miles de docentes en este país se ven obligados a coger la baja por este motivo, porque esta lacra acaba por deteriorar su salud física y mental

Cuando sucede un caso de agresión a un@ docente, se suele mirar para otro lado y, rezando para que no te toque a ti. Muy pocos se atreven a denunciarlo, por temor a represalias o constituir un problema para los equipos directivos u otras instancias superiores de la Administración Educativa. Porque eso constituye una incomodidad o un problema que puede socavar el "prestigio" del centro en concreto, y las consecuencias negativas que puedan derivarse.

Y hablando de autoridad. Ejercerla se ha convertido hoy en un auténtico ejercicio de prestidigitación, gestionar el aula un caminar sobre la cuerda floja.

Por otra parte, el estar expuesto de manera constante a este tipo de microviolencia (si se me permite la expresión) tiene evidentes consecuencias en nuestro estado de ánimo y, por tanto, genera huellas profundas en nuestra salud mental. Además, si se ha tenido la desgracia de haber sido agredido (física o verbalmente, da igual), es fácil imaginar que los efectos se multiplican. Hecho este último del que no se tiene demasiada información.

Cierto es que existen herramientas, como los protocolos de que dispone la Administración Educativa, para amortiguar su efecto y luchar contra ello. Pero estos serán útiles en la medida en que se debe estar convencido de su eficacia y, sobre todo, poner el foco en el verdadero protagonista, que no es otro que el/la agredid@. Prestando ayuda jurídica y psicológica como es su derecho.

Mi experiencia como profesor a lo largo de años confirma la sospecha: la violencia en sus diferentes variantes se ha extendido como una sombra en nuestro entorno de trabajo. Nos hemos acostumbrado a este fenómeno. Incluso se banaliza. Se ha convertido en una forma común de relacionarse con los demás (sobre todo entre los alumn@s) como una manera de defenderse por incapacidad de gestionar la propia frustración. Y la escuela, es incapaz de dar una respuesta efectiva. Por diversas razones. Permitiendo que el monstruo se haga cada vez más grande.

A mi modo de ver, el problema requiere la apertura de un debate en la Escuela, la adopción de medidas contundentes y un programa de sensibilización en el entorno educativo. Porque miles de docentes en este país se ven obligados a coger la baja por este motivo, porque esta lacra acaba por deteriorar su salud física y mental, sintiéndose incapacitados para desarrollar su labor profesional con las mínimas garantías de seguridad.

Y, por otra parte, es imprescindible la comprensión del problema desde dentro. El primer paso que habrá que dar, cuando esto suceda en tu entorno de trabajo, será prestar ayuda a la persona agredida, para que esta sienta el apoyo incondicional del resto de compañer@s. Solo así, comenzaremos a hacer frente a la violencia en el aula en todas sus variantes.

Suscríbete para seguir leyendo