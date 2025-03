¿Nos seducimos?

Coquetear tiene dos significados, coqueteamos cuando intentamos agradar a muchos a un tiempo y también cuando intentamos agradar por vanidad. Coquetear es agradar y agradar es complacer, contentar, gustar. El coqueto, la coqueta, es en el fondo un vanidoso, alguien vano, presuntuoso, insustancial; sí, digámoslo, populista, al que le gusta gustar. Coquetear viene del francés, gallo (coquet), y el gallo cacarea, claro, es vagancia, es dar vueltas sin sentido para acabar en el mismo punto, aunque todos un poco más mareados. El coqueto, la coqueta, planifica sin sentido, es táctico, pura coyuntura. Coquetear es un juego de corta duración, con sonrisas, miradas y palabras insinuantes que no comprometen demasiado, da para poco más que una tarde de viernes entretenida. El coqueto marea para que nada cambie, para mantener sus individuales privilegios.

Seducir, en cambio, tiene que ver con la intención de cautivar, de halagar, tiene que ver con la persuasión y la persuasión tiene que ver con la razón, con las razones. La seducción es acción, orientación, pensamiento, estrategia. El seductor, la seductora, piensa estratégicamente, es estructural. La seducción es profunda, implica a los sentidos, a las emociones y pensamientos. Busca conexiones intensas y puede dar sentido a una vida. Busca el progreso, la mejora de la sociedad, es colectivo, no se puede uno seducir a sí mismo, sería una patología. Seducir compromete, coquetear no, ya está dicho.

El coqueteo es cobarde, el seductor, la seductora, no. La seducción es valentía. Los genios son coquetos, en cambio los mejores son seductores; pero esto ya si eso en otro artículo

Últimamente veo mucho cacareo, mucho coqueteo. Echo en falta seducción, toneladas de seducción. Desde las redes sociales a la política. Se conversa poco y, claro, se convence poco, aunque se coqueteé mucho. Tiempos ingeniosos, pero poco inteligentes. El compromiso supone armonizar prioridades y en tiempo de gallos, nadie quiere renunciar a sus prioridades, a sus privilegios; aunque a la larga sea mejor para todos. Falta pensamiento más allá de las próximas dos horas. Tiempos entretenidos, pero llenos de frustración. Frustración que superamos a base de nostálgicas vueltas a un pasado feliz que nunca existió o persiguiendo delirantes arcadias futuristas al ritmo de chavalotes en sudadera.

¿Y si fuera la hora de levantarnos del sillón? Si hubiera llegado el tiempo de la seducción, de pensar un poco más a largo, de convencer, de persuadir de buscar emociones razonables o razones que nos emocionen que diría Victoria Camps. Tiempos de pensamientos sosegados, de trazo largo, profundo; lejos de la ocurrencia, del inocuo flirteo, tan odioso, tan molesto. Tiempo de lecturas más que de simplezas twiteables o instagrameables. Tiempo de narrativas y no de eslóganes.

Suena Cohen, And if you want to work the street alone / I’ll disappear for you / If you want a father for your child / Or only want to walk with me a while across the sand / I’m your man. Tiempo de ser tu mujer o tu hombre. Tiempo de superar la adolescencia de niñato malcriado del primer mundo. Tiempo de valientes. El coqueteo es cobarde, el seductor, la seductora, no. La seducción es valentía. Los genios son coquetos, en cambio los mejores son seductores; pero esto ya si eso en otro artículo.

¿Nos seducimos?

