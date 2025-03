La publi de los anuncios

Vivimos en la época del clic y de los grandes titulares, en esa nueva moda en la que lo más importante es conseguir un titular atractivo, aunque no sea 100% exacto. El problema es que esta tendencia se está imponiendo en todos los niveles, incluída la política. Se hacen grandes anuncios, pero cuando intentas llegar al meollo resulta que no son más que un titular publicitario. Y para muestra, un botón.

Hace unos días se anunciaba que Zamora tendrá una unidad de ictus antes de que acabe el año. Un servicio especializado con personal entrenado para ofrecer un mejor servicio a esos pacientes. El titular era tan contundente que no era difícil para cualquier lector dar por hecho que esa nueva unidad estaba ya casi preparada, a la espera de algunos detalles. Pero, ¡sorpresa! Apenas unos días después resulta que no hay médicos y que el Sacyl está buscando profesionales. ¿Qué es lo que te da por pensar entonces? Pues que igual se ha hecho el anuncio antes de tiempo porque sin médicos, la unidad no se puede poner en marcha.

Pero aquí no acaba la historia, porque ahora la Junta asegura que la unidad puede comenzar a trabajar con los neurólogos actuales. Entonces, ¿cómo se va a organizar? ¿Los médicos que ya hay van a trabajar más horas? ¿No había una planificación previa de la unidad? ¿Cómo va a cambiar y a mejorar la atención, si los recursos son los mismos?

Podría seguir planteando más preguntas sin respuesta pero solo voy a poner otra más sobre la mesa: ¿Se ha anunciado una unidad de ictus, dado así un "gran titular", cuando no se ha trabajado en ella? El tiempo lo dirá.

Pero que conste, ante todo, que este es solo un ejemplo. Quizá el más actual. Pero de lo que no hay duda es que da igual el color político, la crítica no es cuestión de partidos. Al final, de una forma u otra, todos se han subido al "trending topic".

