Cuidado con los timos

Nos controlan, asedian y timan por tierra, mar y aire. No estamos libres ni en casa, ni en el banco, ni en la calle, ni a través del correo electrónico, el teléfono e Internet. Lo del banco no es guasa alguna. A una buena amiga mía le robaron el dinero de la recaudación del establecimiento en el que trabaja, en el propio banco, a plena luz del día y de la forma más increíble. Menos mal que en el banco hay cámaras y la identidad de los ladrones ha quedado al descubierto.

Ojo con los cajeros automáticos a pie de calle, ojo con ciertos abordajes en plena vía pública y con personas aparentemente amables que se acercan demasiado, en una especie de cuerpo a cuerpo, para sustraer lo que les resulta más cómodo, la cartera o una joya a la vista. Puedo decir y digo con total seguridad que la mayoría de los timadores y cacos no son de origen español. Palabra de la Policía.

Nadie me ha dicho lo que ahora voy a contar. Me ha ocurrido a mí. Es fácil suponer que estoy todo el día "pegada" al ordenador escribiendo. No recibo excesivos correos electrónicos, los tengo prácticamente controlados por lo que me resulta muy fácil saber si entra alguno que debo enviar de inmediato a la papelera. Lo malo es si la dirección de correo procede de una persona conocida, muy conocida o directamente amiga. Me ha pasado recientemente con alguien de sobra conocido en nuestra comunidad autónoma. No voy a dar detalles, precisamente por esa circunstancia, porque es persona conocida.

Del correo electrónico de esa persona, me llega una "Notificación G1B8W...". Me escama. Abro, mal abierto, y es una factura por importe de una cantidad pequeña (trescientos y pico), no de euros, sino de dólares. Un intelectual al que tengo el placer de conocer y con quien he compartido la palabra, que me pide dinero, sin más conceptos ni más historias. Le pongo un mensaje advirtiéndole y, efectivamente, han utilizado sus datos correctos y mi dirección también correcta de mail para timarme.

Todo salía de ojo. Yo no caí pero habrá cientos de personas que a lo mejor sí caen. Tengo el mensaje al servicio de la siempre eficiente y eficaz Policía Nacional por si puede servirles de algo.

Suscríbete para seguir leyendo