Miguel Ángel Mateos y Zamora

Esta ciudad en que vivimos y convivimos no sólo es sustentada por sus nobles piedras como soporte de su historia, sino que a veces (muy pocas veces), son las personas –elegidas entre muchas- las que sostienen la intrahistoria de sus quehaceres, anhelos, ilusiones y proyectos para su bien futuro.

Uno de estos pilares humanos y zamoranos se nos ha ido de puntillas –como él no hubiera querido nunca– de nuestro lado, pero su ejemplo, su lucha interna, habita en nosotros, sus amigos, como dádiva profunda de su zamoranía por los cuatro costados.

Miguel Ángel Mateos ha sido el sencillo ejemplo de una persona de bien dedicada a su ciudad, Zamora, a todo lo que significaba el futuro de sus gentes y a su cultura.

Infatigable luchador, entrañable amigo que siempre mostraba su enorme capacidad reflexiva ante un sinfín de ilusionados proyectos de los que algunos se hicieron realidad. Pero a mí, como amigo de muchos años, no es esto lo que más me importa ahora; lo que me sigue admirando ya en el recuerdo es su espíritu y actitud luchadora ante las cosas –buenas y malas- que se sucedían.

Su vasta cultura y buen talante profesional fueron santo y seña de su ser, a veces muy crítico, en los hechos de nuestra Zamora, que él amaba profundamente. Tan profundamente que volcado políticamente en sus "quehaceres ciudadanos" -en mi criterio- descuidó su enorme valía parlamentaria por los cotidianos problemas de la vecindad.

Higinio Vázquez (izquierda), Miguel Ángel Mateos (de rosa), Antonio Pedrero (segundo por la derecha) y José Luis Alonso Coomonte (a la derecha). / .

Por su preparación intelectual, Miguel Ángel Mateos hubiese merecido más altas cotas que las que le ofrecía nuestra querida ciudad, pero como buen servidor nunca le importó. Y como buen servidor a su causa -Zamora- fue soñando y haciendo todo lo que pudo por ella, dando a luz al Instituto de Estudios Florián de Ocampo, tendiendo puentes hacia Portugal a través de la Fundación Hispano Lusa Rei Afonso Henriques y luchando para que se estableciesen en Zamora instituciones científicas con prestigio internacional, entre otras de sus innumerables inquietudes.

Descansa en paz, mi siempre admirado y querido Miguel Ángel. Estoy seguro de que ahora, desde tu celeste altura, seguirás soñando por y para nosotros, siempre "en zamorano".

Con mi emocionado recuerdo a tu noble amistad y cariño, descansa ya libre de la enfermedad, mi buen amigo.

(Con un apretado y fuerte abrazo a su familia, Rosa Mari e hijos)

