Miguel Ángel Mateos Rodríguez: el historiador que hizo Historia

Nos conocimos en el Claudio Moyano. Era antes de 1965. En aquella época como cuando pecabas volvías de "clavar a Cristo en la cruz" se solía ir con frecuencia a la capilla porque no éramos sádicos. En uno de esos "arrepentimientos" me dice: "Paco, hay que organizar la excursión fin de curso". Y así se hizo, comentándose esta anécdota para destacar su naciente vertiente de "director líder".

Pasados unos años coincidimos como profesores en la Universidad Laboral. En aquellos tiempos había una gran zozobra sobre el futuro de esos centros. Y en una de las asambleas, ante 150 trabajadores, habló. Comentando después una de las compañeras: "No he entendido nada pero ha sido magnífico". Miguel Ángel era ya todo un intelectual.

Cuando en el año 2007 la Alcaldía de Zamora depende de los 2 concejales de ADEIZA, que podían inclinarse hacia PSOE+IU o hacia el PP, las negociaciones fracasan por mil motivos aunque él siempre ha dicho, porque así fuera o por diplomacia, que si Molina hubiera negociado en nombre de IU (entonces yo era el Coordinador Provincial) tal vez otro gallo hubiera cantado. Sirviendo esta anécdota para destacar cómo sabia valorar la amistad.

Miguel Ángel Mateos simboliza su voto decisivo, llave para un gobierno de izquierdas. / L.O.Z. (Archivo)

En el último pleno del mandato municipal que acabó en 2011, hice así su semblanza: "Miguel Ángel: Tienes muchas virtudes. Pero hoy quiero comentarte una especialmente adecuada a tu función de político . Se trata del conocido como don de “El Flautista de Hamelín”, aquél personaje del cuento que con la música de su flauta hacia que le siguiera cualquier animal con un par de orejas. Pues bien tú has conseguido un tono para tu voz, le das un sonido tal del siglo 19 a tu retórica, que es esa musiquilla la que te ha convertido en un líder, se te entienda o no lo que dices; que no siempre. Continúa así pues, cultiva tu voz, que la música es a veces más importante que la letra, como has demostrado conservando 2.000 votos tras dos mandatos".

Asistí al homenaje que se le hizo con él ya ausente. Quería dejar constancia de que por sus conocimientos, sus compromisos, sus valores, su espíritu, su trato y su, en cierto modo, audacia, pasará a la historia de Zamora.

¡Ah! y que nadie lo olvide, su aparente "capricho" de rebautizar la Puerta de la Traición como "Puerta de la Lealtad" ha sido un acierto histórico e incluso turístico, que confirma la comunión que en él se dio entre cultura, docencia, participación, educación y nobleza.

Un fuerte abrazo para su familia. Descansa en paz.

