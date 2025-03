Cuaresma 2025 - Tiempo de conversión

"Conviértete y cree en el Evangelio".

El miércoles de ceniza, los sacerdotes en el momento de la imposición de la ceniza a los fieles, pronuncian la frase "Conviértete y cree en el Evangelio" o, "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás".

Es una llamada a la Conversión de vida y costumbres que, seguramente vamos a comprender mejor que, si decimos tiempo de penitencia, y ello pese a que, ciertamente, durante este período de Cuaresma, debemos practicar más intensamente la oración, el ayuno y otras forma de abstinencia, a prendiendo a privarnos de lo necesario y de lo cotidiano, a practicar la limosna entendida especialmente, como disponibilidad y entrega generosa a los demás.

Hemos de aprender a ir apartando y venciendo nuestro egoísmo y a vivir una vida menos cómoda y más humilde y sencilla, desprendiéndonos de las falsas seguridades y hacernos más pobres y solidarios con los más necesitados.

Durante este tiempo de Cuaresma podemos privarnos de comer o tomar aquellos alimentos que más nos gustan y apetecen, por ejemplo del postre, del café, de una copa de coñac , etc..

Podemos proponernos ejercitar la santa virtud de la paciencia, tan necesaria en nuestros tiempos, no quejarnos, controlar la ira, evitar la vanidad y el egoísmo, ser generoso, hacer algo por los demás, visitar a los enfermos, en definitiva, cada persona, se proponga hacer una obra de caridad.

Estimo oportuno dedicar todos los días, momentos de reflexión y recogimiento para la oración y la meditación.

Realizar lecturas de textos religiosos, acudir los viernes de Cuaresma al Viacrucis parroquial o cualquier otro acto de piedad.

En definitiva, lo que la Iglesia nos propone es practicar la oración, el ayuno y la limosna, para alejar de nuestro corazón todo aquello que nos impide vivir nuestro cristianismo sinceramente y de forma coherente y así poder celebrar la Pascua de Resurrección.

El tiempo de Cuaresma nos invita a meditar, a reflexionar, a renunciar a lo superfluo y profundizar en nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos.

Para concluir estas breves líneas, oremos:

"Cristo, que mi limosna me ayude a no ambicionar riquezas; mi oración me enseñe a poner en ti mi vida y mi esperanza, y mi ayuno me demuestre que no sólo se vive de pan sino de tu Palabra. ¡Ven conmigo en este caminar hacia tu Pascua!

Pedro Bécares de Lera

