No fue la madre de todas las broncas pero fue una bronca monumental, una bronca fuera de lugar. El fuerte, humillando al débil. Goliat contra David. Todos contra uno. Ese uno mantuvo el tipo y no se dejó amilanar. Pero, la cosa pinta mal. Sobre todo porque hay miedo. Trump es una persona irascible y con un personaje así nunca se sabe. El presidente y el vicepresidente de Estados Unidos contra un acorralado Zelenski. Lo ocurrido me produjo rabia, vergüenza, indignación e impotencia.

Sé sobradamente que la geopolítica no es el mejor ejemplo de ética, moral y valores, porque los intereses mandan, pero tampoco es excusa para saltarse ciertas reglas. Y Donald Trump se las saltó todas. Si por mi parte existía algún atisbo de simpatía hacia el energúmeno, ha desaparecido.

La política en este siglo nos está dando muchas sorpresas, y no va a dejar de sorprendernos. Impera la ley del más fuerte que han adoptado las naciones más poderosas. Los malos son ahora los buenos y los que antes eran considerados buenos se han alineado con los malos formando un frente yo diría que imbatible.

En el caso de Trump, al fin y al cabo hombre de negocios, entran en juego intereses económicos también personales. No olvidemos que quiere convertir la franja de Gaza en una especie de Riviera al más puro estilo de la francesa, con la ya típica "Tower Trump" dominándolo todo. Y puede que Groenlandia, y quien sabe si Canadá, y si lo consigue, también el canal de Panamá. Méjico linda con Estados Unidos. En principio ha rebautizado al Golfo de Méjico como Golfo de América. Y si le dejan acabará repartiéndose Ucrania con Putin.

Europa no puede ni debe dejar solo a su mala suerte a Zelenski, porque es como dejar solos a su mala suerte a todos los ucranianos. Y eso tiene un nombre. Por lo menos ha reaccionado al maltrato recibido por el presidente ucraniano por parte de Estados Unidos, de un vicepresidente soberbio y faltón y un presidente expansionista que no se corta un pelo y cuyas exigencias pasan por la humillación a sus antiguos y naturales aliados. Las consecuencias de lo ocurrido en el Despacho Oval de la Casa Blanca no pueden ser más inquietantes. Y esto no ha hecho más que comenzar.

