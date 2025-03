Los líos de la verdad y la mentira

La mentira es tan necesaria para el Poder de turno que hasta se persigue la verdad. Demostrémoslo con varios ejemplos actuales.

1º.- Puse en Facebook que: "Los hombres mienten tan mal que no se lo creen ni ellos".

Pues bien dicho comentario me lo censuraron porque según ellos: "incita al odio". ¿Hemos pasado del "algoritmo" al "algotonto"? No; estamos ante un ejemplo de persecución de la verdad bajo el espantajo de que se hieren sensibilidades.

2º.- En el derecho penal español existe el derecho del acusado a mentir ¿Entonces para qué se le interroga? ¿No es lógico que se le exija decir la verdad?

3º.- El novio de la Presidente de Madrid, a través de su abogado, ofrece a la fiscalía declararse culpable de diversos delitos "a cambio de una condena que no le condene a la cárcel". Acto seguido un tal MAR (Miguel Ángel Rodríguez) que está enchufado en la Comunidad de Madrid porque ahí le colocó a dedo la novia del ya citado novio, va y dice que fue la Fiscalía la que le ofreció a Alberto "Quirón" (que así llama él al famoso novio) ese acuerdo pero que el malvado "Perro" Sánchez lo prohibió para hacerle daño a Ayuso (sabido es que un novio con preocupaciones no rinde como Dios manda).

Pues bien, ante esto, el Fiscal del Estado, en defesa de la verdad, dijo que lo que dice MAR es mentira, que fue el abogado del Novio de la Diva quien pidió un acuerdo. Pero como hay que perseguir la verdad, incluso con leyes, ahora es el Fiscal General quien está siendo investigado "porque no se puede decir la verdad aunque sea verdad si es secreta".

Sí, sí. Resulta que la propuesta del abogado de que su cliente "se declararía culpable si le rebajan la pena" no se puede contar porque, según la ley (que como decimos favorece la mentira) un delincuente no lo es porque él lo diga sólo lo es si hubo sentencia que lo diga. Desmayante.

Así que el novio de la novia, si al final el Estado no acepta su propuesta (confesarse culpable a cambio de menor condena) puede declarase inocente y a ver si hay suertecilla. O sea, como todavía no ha habido acuerdo es por lo que el culpable aún no lo es y por eso él se está querellando contra todo aquel que dice que es un "defraudador confeso" (porque él dice que es "culpable", pero sí y sólo si, si le dan lo que quiere, y que si no se lo dan que entonces es "inocente"). Demencial.

4º.-: En este nuevo ejemplo de la exaltación de la mentira en que vivimos hay que mencionar de nuevo al tal MAR. Recuerden ustedes que durante la pandemia, a la Comunidad de Madrid, presidida ya por Ayuso, le dio por dictar una norma para que los ancianos que estuvieran en Residencias de su dependencia no fueran trasladados a hospitales aunque tuvieran Covid. Y como consecuencia de esa decisión murieron 7.291 españolas y españoles en ellas.

Entonces, como los familiares piden justicia, la aspirante a Presidenta de España, dijo en un pleno, que "se hubieran muerto igual". Y su lugarteniente (MAR) ha dicho hace días que "a lo mejor esas familias ni iban a visitar a sus parientes".

Y ¿dónde está aquí la mentira o el desprecio a la verdad? En que esos comentarios ocultan que el derecho a ser asistido lo tiene el paciente al margen de lo que haga su familia, y si usted está internado y se pone enfermo debe ser llevado a donde puedan curarle, o donde, si no pueden salvarle la vida, le van a permitir morir sin dolores mediante cuidados paliativos.

8º.- Y último ejemplo de la persecución de la verdad. En las Facultades de Bilogía aún dicen que lo que existe es el "instinto de reproducción de la especie", ocultando así que lo que existe es el instinto de placer de cada uno de sus miembros.

Y todo porque sin la mentira el pueblo no sería esclavo.

