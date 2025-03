Normativa de pesca 2025

Enojo y desconcierto produce en el colectivo de pescadores la normativa de pesca que la JCyL impone para 2025. Todo empieza con la aprobación de la extrema e innecesaria Ley 92013 Ley que discrimina, que fomenta el furtivismo, que destruye puestos de trabajo, que recorta libertad ,etc. Desde su publicación se viene produciendo un acoso sistemático a través de restricciones (rebajan cupos, aumentan tallas, reducen espacios, limitan Jornadas, señalan donde ir, marcan que días se pesca etc.) que han llevado a un rotundo fracaso. El pescador con muerte lo tiene claro: "El objetivo es echarnos del río". A tal punto han llegado las restricciones que solo autorizan pescar tres días a la semana. Mucho recorte, pero las tasas de acceso a los cotos están igual y sin motivo que lo justifique, sábados y domingos, mucho más caras. Es una vergüenza.

Da la impresión que el culpable es el pescador. No es cierto. El pescador no puede poner más vigilancia. No puede evitar el vertido de aguas residuales a los cauces. No puede limpiar ríos. No puede controlar depredadores. No puede hacer repoblaciones, etc. Estas son actuaciones prioritarias que debe afrontar la Junta que, según personas entendidas, darían mejores resultados.

Próximamente impedirán pescar y con los gastos que conlleva y el sacrificio que supone habrá que desplazarse a otras autonomías. Es triste, pero todo apunta que será así.

En 2024, autorizaban la captura de 4 truchas en cotos, 2 en AREC y 6 ciprínidos en todas las masas de agua. El pescador lo aceptaba. Ahora, para 2025, rebajan a 2 truchas y 2 peces. Es ridículo. Esto a pesar de que los guardas han aconsejado aumentar los cupos de ciprínidos, pues las poblaciones así lo aconsejan. Ni caso. Parece que disfrutan haciéndolo mal.

Ejemplos de la falta de rigor en actuaciones de la Junta: La introducción del cangrejo señal y el coto de trucha arcoíris en Mozar. En ambas ocasiones, según publicaron los medios, se utilizaron especies invasoras. El coto ha sido cerrado, recientemente, por orden del TSJ. Además, la normativa para arroyos y riberas, espacios que se secan en verano y la fauna muere, es la misma que para ríos y embalses, donde nunca falta el agua. Otro error derivado de gestionar desde el despacho. Por eso cabe preguntar: ¿Con qué autoridad moral penaliza a los pescadores quien aplicando medidas con sentido común, tendría la solución del problema?

Con estas perlas y el desastre normativo de los últimos años, que han llevado a un enorme fracaso, ¿qué se puede esperar de la Ley de pesca 2025? Que empeore la situación. Y ahora, que todo son prohibiciones, para reírse un poco más de los pescadores, Castilla y León concede licencia gratis.

¿Es necesaria una normativa? Naturalmente. Una normativa con sentido común, que contemple cupos, tallas, reparto justo y equitativo de ríos, tanto para pescadores con muerte como pescadores sin muerte y vedados. Poniendo interés se pueden conseguir unas reglas donde todos tengan cabida y se preserve la especie. No hay razón que justifique una situación discriminatoria. ¡Ah! Y donde la Junta se obligue a cumplir con su papel fundamental: gestionar bien los ríos.

Se dice que en los Consejos Provinciales los pescadores están en minoría. Si esto es así, una propuesta, por justa y coherente que sea, es difícil que triunfe si no es del agrado de la Junta. Sería bueno otra fórmula que dé más voz al que sabe y menos al que legisla desde el despacho.

Con esta situación, los pescadores de la comunidad de Castilla y León, en aras de la igualdad y la libertad, reivindican una normativa igual a la de gallegos, asturianos y cántabros.

Este es un resumen, hay mucho más, de la situación de la pesca en esta región. ¡Alegraos amigos pescadores, la desigualdad y la falta de libertad han llegado al mundo de la caña! Eso si, todo se ha hecho "democráticamente" y con el consenso de don impongo y don sanciono.

Luis Tomás Pascual

