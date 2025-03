Murga callejera: "La Zamora vaciada ¿De qué la van a llenar?"

En la Zamora vaciada el antruejo va a llenar / las calles de nuestros pueblos de risa y de hilaridad. / Y no faltará en la farra de la fiesta popular / esa dosis necesaria de sorna y mordacidad / con la que el pueblo llegando las fiestas de "no" guardar / (no son las carnestolendas una fiesta muy eclesial) / con máscaras se disfrazan para poder denunciar / que algunos siempre en Cuaresma de abstinencia y de ayunar / viven, porque no les llega para una necesidad / ¡Y para otros todo el año son fiestas de Carnaval!

¡Que hay que quitar la careta de tanta desigualdad! / Y a ello vamos con las coplas que les vamos a cantar: para cantar las cuarenta a quien lo quiera escuchar. / Que ya vendrá la Cuaresma, pero hoy es Carnaval. / Con el "Tío Babú" cantamos, que es canción muy popular / y porque Toro estos días no para de celebrar.

¡La provincia vaciada, tío Babú , tío Babú, tío Babú, quieren llenar de biogás! / Lo ponen en las comarcas, tío Babú , tío Babú, tío Babú, desde Tierra el Vino al Pan.

Los mozos y mozas de stop biogás, vienen de camino hasta la capital. / Hasta la Marina vienen de camino jóvenes y viejos, todos los vecinos.

Con las caras descubiertas, tío Babú , tío Babú, tío Babú, sin ponerse el antifaz, / el domingo gordo vienen, tío Babú , tío Babú, tío Babú, desde el pueblo a la ciudad.

Pueblos y ciudades se van a juntar contra las molestias que van a causar / Contra las molestias que no existirán... ¡pues que las instalen en otro lugar!

Los pueblos también vaciados, tío Babú , tío Babú, tío Babú, van a llenar de robots, / para ayudar a la gente, tío Babú, tío Babú, tío Babú, que todavía no emigró.

A falta de gente pondremos robots, "pa" echar la partida con el dominó. / Echar la partida, del tute al chinchón. / También si se tercia dar conversación.

Si te quedas en tu casa, tío Babú, tío Babú, tío Babú, tendrás cámara y sensor, / que vigile como vives, tío Babú , tío Babú, tío Babú, y te tome la tensión

Porque el Consultorio también se cerró, igual que el cajero para la pensión. / Si una cana al aire te echas con primor, en vez de los curas te riñe el robot.

En las tierras vaciadas, tío Babú, tío Babú, tío Babú, de valor medioambiental, / para evitar los incendios, tío Babú, tío Babú, tío Babú, de cámaras llenarán.

Porque forestales fijos discontinuos no se necesitan por estos caminos. / Caminos y montes que ya se quemaron / sólo hace un par de años y están vaciados.

Vaciados de arbolado, tío Babú, tío Babú, tío Babú, porque en la Culebra ardieron. / Vaciados de vergüenza, tío Babú, tío Babú, tío Babú, de ayudas que prometieron.

Poque las ayudas que se prometieron después de dos años son un mal recuerdo. / Y a los forestales que apagan el fuego con videos y fotos los sustituyeron.

La capital vaciada, tío Babú, tío Babú, tío Babú, de rotondas se llenó, / para humanizar la marcha, tío Babú, tío Babú, tío Babú, respetando al peatón.

Las coplas de la provincia cantamos con "Tío Babú" / Y pese a que se hayan colado míster Musk y míster Trump / (que riman en castellano y también con "tururú"), con un romance acabamos porque con el antifaz / ni nos conoce la CIA ni la inteligencia artificial. / Como somos de Zamora tal vez la municipal / me conozca por el pelo que no me quiero peinar.

Vayas como vayas, deprisa o despacio, con tanta glorieta acabas mareado. / Menos mal que pronto si ponen las cámaras al menos del centro quitan los bolardos.

Esos bolardos que ahora, tío Babú, tío Babú, tío Babú, quieren poner en Almendra / para que no aparque nadie, tío Babú, tío Babú, tío Babú, ni aunque sea de esta tierra.

De la tierra fértil que un día anegaron para esa energía que no disfrutamos. / Que no disfrutamos porque ya emigraron las gentes con tierras que les okuparon.

La provincia se despuebla, tío Babú, tío Babú, tío Babú, pero la Diputación, / la institución más cercana tío Babú, tío Babú, tío Babú, tierre forrado el riñón.

Más de cien millones en el banco guardan, / mientras en los pueblos esa misma banca / cierra los cajeros porque no es rentable ¡Con los de la dipu ya tienen bastante!

Aunque hablando de riñones, tío Babú, tío Babú, Sr. Musk, cien millones no son nada / para el de la motosierra, tío Babú, Sr. Musk, míster Trump, que es la que manda en la Tierra.

Esa ultraderecha que ya ha recortado derechos que el pueblo había conquistado. / Con la motosierra que están gobernando y a hoces y martillo los han derrotado.

Las coplas de la provincia cantamos con "Tío Babú" / Y pese a que se hayan colado míster Musk y míster Trump / (que riman en castellano y también con "tururú"), con un romance acabamos porque con el antifaz / ni nos conoce la CIA ni la inteligencia artificial. / Como somos de Zamora tal vez la municipal / me conozca por el pelo que no me quiero peinar.

Con el tiempo algunas cosas se acaban por aclarar / y algunos que eran amigos se acaban por enfadar. / Que es lo que les ha pasado a Zelensky y míster Trump / por no llegar a un acuerdo en lo que llaman la paz. / Y como saben señores nunca es la paz de verdad: / unos son los vencedores y otros vencidos están. / Pero al menos se ha aclarado lo que era una confusión: / Putin no es un comunista sino alguien de fiar; / Europa y la OTAN no mandan porque manda el capital; / y tierras raras de Ucrania, muy ricas en mineral / son la moneda de cambio para la guerra acabar. / Para la guerra de Ucrania, porque otras continuarán / para evitar, amenazan, con la tercera mundial.

Para disfrutar la fiesta que llaman de Carnaval, / antes de que en la Cuaresma nos obliguen a ayunar / una propuesta les hago para que en esta ciudad / donde se vacían conventos por falta de personal, / el obispo y el alcalde se pongan a conversar / para traer a Zamora muy rápido y sin tardar, / a monjas que en Belorado han echado del lugar / por tener criterio propio y ser libres de aceptar / lo que la iglesia les manda si de acuerdo no están. / También porque hacen bombones de mojito, que es manjar / para animar esta copla al menos en Carnaval.

Una copla en que deseo, en Cuaresma y Carnaval, que todo el mundo se llene de trabajo y vida en paz.

(Y hablando de la Cuaresma y también del Carnaval / que se necesitan ambas ¡Una sin otra no habrá! / Un paréntesis escribo para al Papa desear / que pueda seguir luchando por los pobres y la igualdad ¡Que viva muchas Cuaresmas! ¡Y nosotros Carnaval!).

Portavoz de IU en la Diputación

