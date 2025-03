Los gastos de sus señorías

España no está para dispendios por muy bien que vaya la economía "oficial". Los españoles cada día estamos más empobrecidos, con todo, absolutamente todo, por las nubes y con los sueldos cada vez más reducidos diga lo que diga la propaganda oficial. La ingeniería financiera del Gobierno convence a muy pocos. Por mucho que María Jesús Montero se desgañite, parece que no cuelan sus proclamas.

Encima, ahora nos enteramos de que todos los que opositaron, ganando plaza, (léase escaño), para el Senado y el Congreso, fundamentalmente este último, nos salen por un ojo de la cara a los españoles. ¡Qué bien se dispara con pólvora ajena! Deberían ser un pelín más mirados y no que se salen del "presupuesto" un año y otro con gastos que no tienen perdón. Y en esto no hay ideología que valga, todos son iguales.

El Congreso de los Diputados gastó en el pasado ejercicio cerca de cinco millones de euros en pagar los desplazamientos nacionales de los diputados, lo que supuso un 30% más que el año anterior. No me extraña que les perdamos los afectos y despotriquemos. Porque el gasto de los desplazamientos podría muy bien evitarse. A ver, ¿para qué se inventó el teletrabajo? ¿O eso es sólo aplicable al resto de los mortales, funcionarios incluidos? La tecnología pone al servicio de los ciudadanos, también de los políticos, herramientas que hay que utilizar, por supuesto para abaratar o impedir, como sería este caso, gastos que, repito, se pueden evitar.

¿Por qué tanto desplazamiento? ¿Por qué tanto ir y venir de las respectivas circunscripciones a Madrid y viceversa? Son "culos mal asiento". No pueden parar quietos en un sitio. Más de cinco millones de euros en desplazamientos es una salvajada que daría para invertir en pisos sociales y otras inversiones a favor de los ciudadanos que estamos desasistidos. Y, encima, para más inri, solo el Gobierno de Sánchez ha hecho más de 3.307 vuelos en la flota oficial, emitiendo casi 60.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y luego nos hablan de cambio climático.

O nos ponemos serios o esta gente nos arruina. Para lo que hacen en Madrid, algunos que se queden en su casa.

