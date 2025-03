Quien fuera presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, hizo famosa una frase que hoy, podríamos decir, está de moda. "No voy a dimitir", la frase en cuestión, hoy está de moda porque es la que repiten quienes, aunque haya sobradísimas razones para exigírselo, no quieren dejar el cargo que ocupan.

El no saber, o no querer asumir cuándo te tienes que ir, bien porque, como Mazón, has demostrado tu incompetencia, o como García Ortiz, te has pasado de la raya queriendo complacer al jefe, solo es una muestra de lo enfangada que está la clase dirigente y lo insoportable que empieza a ser seguir los pasos de los que mandan porque no paran de dar pie para que se sospeche de todo lo que hacen o dicen, sea cual sea el ámbito al que nos queramos circunscribir.

Ver la paja en el ojo ajeno obviando la que tienes en el tuyo es la tónica. Por eso, a lo que están unos y otros es a ver quién gana el relato de lo acontecido, aunque para ello tengas que inventarte lo que dices, mentir lo que no está escrito y, sobre todo, cargar al de enfrente hasta con tus propias incoherencias e irresponsabilidades.

Algo parecido a lo que haga Mazón tendrá que hacer Álvaro García Ortiz, hasta el momento Fiscal General del Estado, porque el juez que lo investiga está más que harto de él

Que Mazón no supo estar a la altura de las circunstancias cuando se produjo en su comunidad la mayor catástrofe natural que se recuerda, es tan cierto como que quien gobierna la Nación española, premeditadamente, quiso mirar para otro lado cuando tenía la responsabilidad y la obligación de asumir el mando de todo el operativo que se precisaba poner en marcha para auxiliar a las víctimas de tan enorme desgracia. Al primero por su insensatez y desvergüenza, y al segundo por su prepotencia, soberbia e indecencia, a ambos se les debería haber exigido, desde el primer instante, su dimisión sin paliativos. No fue así, y como los que están ganando el relato, por su insistencia en cargar todas las culpas al de enfrente, zafándose de las suyas (eso los sanchistas lo bordan), son los que gobiernan desde Madrid, pues lo más probable es que, aunque se quiera resistir, el incauto e incompetente Mazón, que a pesar de los pesares sigue presidiendo la Generalitat Valenciana, más pronto que tarde tenga que arrojar la toalla y dimitir porque, aunque siga sin querer entender el silencio de Feijóo, no le quedará otra.

Y como la risa va por barrios y en todas partes cuecen habas, pues algo parecido a lo que haga Mazón tendrá que hacer Álvaro García Ortiz, hasta el momento Fiscal General del Estado, porque el juez que lo investiga está más que harto de él, no solo por el daño que su comportamiento está causando al Ministerio Fiscal, y por ende al Poder Judicial, sino porque ha hecho buenas las palabras que se le escaparon a su jefe cuando, en un lapsus impropio de él, dijo: ¿Y la Fiscalía de quién depende...?.

Los dos casos a los que me he referido puede que sean los que más estén sonando en la actualidad, pero sin duda solo son dos de los muchos que se dan y se seguirán dando en ese "berenjenal" en el que están metidos la mayoría de los que compiten por el poder.

¡País!

Triste, muy triste.

Suscríbete para seguir leyendo