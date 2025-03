Arranco con una confesión: el título se lo he "robado" a Rosaura Piñedo Ferrero, la brillante alumna sayaguesa que, según contaba este periódico el pasado viernes, ha conseguido una plaza en la Fase Nacional de la Olimpiada de Química, que se celebrará en Córdoba. Aunque no te conozca, te mando mi reconocimiento personal. Ahora, Rosaura, solo tienes que disfrutar de esta experiencia y no olvidar nunca las lecciones y los aprendizajes obtenidos. De lo que cuentas en el reportaje, me quedo con una reflexión que descolocará a muchas personas. Alabas las posibilidades que brindan en la actualidad los pequeños pueblos, como el tuyo: Badilla, en pleno corazón de Los Arribes de Duero, en la comarca sayaguesa, en La Raya, ese territorio fronterizo que de nuevo ha regresado a la palestra con el "Atlas de La Raya hispano-luso: Castilla y León - Centro y Norte de Portugal", presentado en el Consejo Consultivo de Castilla y León, donde una vez más se remarcaron las desventajadas de una zona "marginal y castigada"; sin embargo, mientras que otros siguen viendo la botella medio vacía, tú la ves medio llena. Y eso me encanta.

No es lo mismo nacer en una familia de clase baja que ser hijo del consejero delegado de una entidad financiera o haber aterrizado en la familia del tipo más rico del mundo

También me han llamado la atención otras expresiones que merecen algún comentario. Rescato la que he usurpado para el título: "Si quieres algo, lo consigues". ¿De verdad siempre es así o hay circunstancias, factores, incidencias o sucesos que no podemos controlar y que, por consiguiente, desmienten esa creencia? Porque si realmente fuera cierto, entonces cada uno conseguiría fácilmente aquellas cosas que hubiera deseado. Así, por ejemplo, sería muy sencillo disfrutar de un empleo decente y bien remunerado, de la casa de tus sueños, del chico o la chica con quien compartir la vida, del bólido de carreras, etc. Si con solo ambicionar esos deseos pudiéramos tenerlos al alcance de nuestras manos, ¡qué fácil sería la vida! Pero sabemos que no siempre (o casi nunca) es así. El ser humano es el centro de numerosas presiones sociales que afectan nuestra vida. Muchas personas juegan (o hemos jugado) con las cartas marcadas desde el nacimiento. Porque no es lo mismo nacer en una familia de clase baja que ser hijo del consejero delegado de una entidad financiera o haber aterrizado en la familia del tipo más rico del mundo.

¿El hijo de Elon Musk que aparecía en los hombros de su padre en el Despacho Oval del presidente de Estados Unidos hace unas semanas lo tendrá más, menos o igual de complicado en la vida que, por ejemplo, los chavales que van al colegio de La Hispanidad, en Zamora? En principio, salvo cataclismos o contratiempos, la respuesta es de cajón: los hijos de quienes proceden de familias de clase alta siempre lo tendrán muchísimo más fácil que el resto. ¿Las razones? Porque los recursos que se requieren para construir una biografía, es decir, lo que uno quiere o desea en la vida, están distribuidos desigualmente. Y eso, claro está, condiciona el presente y, sobre todo, el futuro de las personas. Ya sé que ahora saldrán los listillos de turno que creen en la meritocracia y pondrán sobre la mesa ejemplos de quienes habiendo nacido en familias de orígenes humildes han alcanzado posiciones de prestigio. ¿Y? Eso no invalida lo que digo. Porque el trasfondo del asunto es reconocer que las energías y los esfuerzos que deben utilizarse para alcanzar un objetivo en la vida siempre van a estar condicionados por el origen social.

