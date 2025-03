Y usted, ¿qué haría con sus deudas?

A veces, no siempre, conviene bajar al terreno personal e individual esas grandes discusiones filosóficas, políticas, económicas o vitales que impregnan nuestra existencia y tanto suelen influirnos. Es decir, cambiar lo genérico por lo concreto; lo ambiguo, y, en ocasiones, inabarcable, por el aquí y ahora. Rememorando a Lope de Vega, "pasar de las musas al teatro", de lo intangible a la comedia o al drama.

He pensado en ello estos días en los que ha estado de "rigurosa actualidad" (¿o ha sido de moda?) la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central (y no del Estado, coñe, que Estado somos todos aunque no lo parezca). Han corrido ríos de tinta y correrán muchos más. Desde la noche de los tiempos ha sido imposible cuadrar el círculo o hacer que los regatos suban ladera arriba. Y eso, lo que solo salvan los milagros y últimamente no ocurren, sucede con el ansiado (o eso dicen) acuerdo total con la financiación autonómica. Lo que interesa a unos es rechazado por otros, que reclaman la aplicación de baremos distintos y de factores que, faltaría más, le favorezcan a ellos aunque dañen a otros. Llevamos así años y años y no hay visos de que la cosa cambie, entre otras razones porque la discrepancia reside incluso en el seno de los mismos partidos políticos que, en teoría, tienen que ponerse de acuerdo.

Si al final la Junta rechaza la condonación y ésta no llega, ¿cómo se lo va explicar Mañueco a los castellano-Leoneses? Hace falta mucho Carriedo para que lo entendamos todos convenientemente y más si luego seguimos pidiendo y pidiendo al Gobierno central (a veces con razón) más plata

Sin embargo, lo de la financiación de la deuda ha sido la perfecta excusa esgrimida por los consejeros del PP para rechazar la quita anunciada por el Gobierno después de que el líder de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, se adelantase con la intención no disimulada de apuntarse un tanto y superar en el marcador a sus rivales independentistas de Junts, que andan muy creciditos con los favores (algunos casi esperpénticos) que logran arrancarle a Pedro Sánchez. Y ahí, claro, se montó la bronca con acusaciones, a veces chirriantes por no decir otra cosa, a Moncloa de favoritismo hacia Cataluña, de compra de votos y apoyos con el dinero de todos. Nada nuevo, pero ahora más cargado de bombo. Tuvo que aparecer María Jesús Montero, la ministra multiusos, para explicar que la condonación no era solo para Cataluña sino para todos y que la región más favorecida va a ser Andalucía (18.791 millones) frente a los 17.104 de Cataluña. En tercer lugar, se sitúa Valencia (11.210) y en cuarto Madrid (8.644). O sea, de las cuatro zonas más favorecidas, tres están gobernadas por el PP, lo que parece echar por tierra el sambenito de que la quita se hace únicamente en pro de Cataluña. Castilla y León, como ocurre a menudo, se colocó en mitad de la tabla. Podrían perdonarle 3.643 millones.

Como era de esperar, el rumbo tomado por la condonación y las palabras de la señora Montero no acallaron las críticas del PP; al contrario, las incentivaron hasta el punto de que los consejeros del PP se levantaron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sin siquiera hablar del asunto. ¿Lo hicieron porque la propuesta es mala o porque la lanza Pedro Sánchez, malvado entre los malvados? Llegados a este punto, cabría preguntarse lo que yo insinuaba al principio: "Y usted, ¿qué haría con sus deudas?, ¿aceptaría una condonación parcial, aunque amplia, o estaría cabreado porque a otros les condonen más?". Y ese cabreo les conduce al rechazo, pese a que, en el fondo, les pueda favorecer la medida. Debe usted un porrón de dinero, originado por medidas del tiempo de Rajoy y la crisis, se lo quieren aliviar y, zas, va usted y dice que no porque a otros le perdonan más, y prefiere seguir debiendo aunque tenga que pagar, como es el caso de Castilla y León, unos 1.700 millones al año en concepto de intereses.

Si al final la Junta rechaza la condonación y ésta no llega, ¿cómo se lo va explicar Mañueco a los castellano-Leoneses? Hace falta mucho Carriedo para que lo entendamos todos convenientemente y más si luego seguimos pidiendo y pidiendo al Gobierno central (a veces con razón) más plata. ¡Qué bonita es la alta política!

