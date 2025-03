Son muy pesados

Les da igual el día y la hora. Lo mismo les da que les da lo mismo, si te estas desperezando, si desayunas, almuerzas o meriendas, si estás echando una cabezada, si has ido al baño con una urgencia, si te estas duchando, si estás trabajando, si estas en el dentista o de compras, si conduces o haces deporte, o si simplemente ocias porque el ocio también es muy necesario. Ellos y ellas tienen su introducción bien aprendida y llaman inmisericordemente para ofrecerte un producto que no vas a comprar.

Sólo que hay que ser más contundente, con el rechazo verbal no les vale. Insisten y vuelven a insistir. Llaman y vuelven a llamar. Incluso tienen la delicadeza de presentarse. Que si soy Elmer, que si soy Gina, Diana, Elizabeth, en fin la lista de nombres es infinita. Te llaman de tal o cual compañía de móvil para ofrecerte el producto que están en la obligación de vender al igual que tú estás en el derecho de no comprar.

Son tan pesados que cada vez somos más las personas que nos hemos buscados ciertas argucias para que nos dejan en paz, argucias que no pasan precisamente por bloquear el número. Tienen a su disposición todos los números habidos y por haber. Nunca llaman desde el mismo. A servidora, ya harta de que me interrumpieran la cabezada, no se le ha ocurrido otra cosa cuando me preguntan si soy la titular del móvil, que decir que les respondo desde la prisión de Topas. Cuelgan ipso facto. No esperan ni a pedir perdón.

Quiero pedir disculpas a Instituciones Penitenciarias, a los funcionarios de Topas, al director o directora del centro, a todo el staff por el atrevimiento. Bien es verdad que podía haberme identificado como la secretaria del presidente del Gobierno y que estaban llamando a Moncloa. Tendré que dejarlo para otra vez. Porque en cuanto no cuele lo de Topas, volverán a la carga. Bien es verdad que desde que utilizo esta triquiñuela, el número de llamaditas se ha reducido considerablemente.

Sigo preguntándome ¿dónde diantre está la protección de datos debida sobre mi teléfono? Para unas cosas hay que ser tan herméticos y para otras se establece una vara de medir que no me gusta. En fin. Son muy pesados y algo hay que hacer para neutralizarlos.

