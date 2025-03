En las montañas de la basura

Sólo el gran HP Lovecraft era capaz de concebir un libro tan espeluznante como En las montañas de la locura. Pero a pesar de su abundante universo demoníaco, la mente del creador del horror cósmico nunca hubiese podido relatar ese interminable reguero de riquiños medio idiotas haciendo cola para coronar el Everest, y dejando a su paso un mundo de innombrable basura.

Si venía en tu mochila, puede volver en tu mochila, reza el buen saber montañero. El problema es que no se trata de profesionales de la montaña, sino de cenutrios adinerados, que pagan a una empresa organizadora para que después de pernoctar en hotel de súper lujo, se los lleve en helicóptero hasta una zona segura en la que poder hacerse una afoto con la que presumir en las redes sociales.

Lo más terrorífico de este absurdo es que se ha convertido en el modelo a seguir. Es tendencia copiar el tren de vida de los Ronaldo y Georgina, Kayne West, Taylor Swift, Beyocé y J-Lo o las Kardashians. Celebridades, cuyo único mérito es el de tener el dinero por castigo y contaminar más que países enteros, que son aupados a los altares de la imitación.

El turismo es la mayor de las abominaciones. Y no sólo por el alquiler de apartamentos turísticos, que debería estar prohibido por ley. Como la venta de droga y armas. La vivienda es para vivir. No para coger un AVE a Málaga y hacer el ridículo con una diadema-pene en la cabeza en una despedida de soltera y dormir la mona después. Eso no es libertad, es estulticia.

Gente sin cultura y principios. Sin creencias y fe. Sin mundo interior y universo propio. Sin código de conducta y filosofía de vida. Gente con la sesera desmantelada y el billetero rebosante, que buscan en la huida a alguna parte muy molona y masificada el modo de rellenar su vacío existencial.

Ahora que Europa planifica su estrategia One Health, algunos vecinos se afanan por convertir terrenos de uso común en focos de inmundicia, plagas e insalubridad

Buscan y rebuscan sin conseguirlo. De ahí que de manera insensata tengan que moverse de manera progresiva. Un fin de semana a Nueva York para comprar esos Levi´s 501 de toda la vida, que la generación Z encontró en el baúl de los recuerdos de sus viejunos padres y ha vuelto a poner de moda. Y otro a Estambul para convertirse en una muñeca hinchable a imagen y semejanza de la estética OnlyFans.

Hay pueblos en los que aún no se han desmontado las luces de Navidad y trozos de espumillón corrisquean por cunetas, regatos y tierras de labor, y una miríada de zangolotinos ya fantasean con qué hacer con sus miserables vidas después de Carnaval, Semana Santa y el puente de mayo.

Atención, achtung, warning: Del viernes 28 de febrero al lunes 3 de abril, la marabunta de madrileños, fodechinchos y escallas, esos mismos a los que nada gusta ni contenta, porque según ellos "es que allá…", se desbordará sin control e invadirá carreteras y pueblos.

Lo cierto es, que si HP Lovecraft levantara la cabeza, se volvía a su bonita tumba, que resulta que se ha transformado en lugar de peregrinación para el necroturismo, ese turismo aficionado a visitar cementerios y tumbas de gente ilustre o de simples mortales.

Más gente que no le encuentra sentido a su vida y se dedica a visitar sitios devastados por catástrofes naturales o la barbarie humana. El turista oscuro o tanatoturista se fotografía en Pompeya, Chernóbil y Auschwitz, igual que paga para que un actor que interpreta el papel de despiadado coyote le traslade en el fondo de un sórdido camión al otro lado de la frontera gringa.

Desconozco si en España hay empresas que traigan turistas en cayuco desde Marruecos, Libia o Mauritania para regalarles una experiencia brutal, única, llena de adrenalina, la de sentirse como uno de esos condenados de la Tierra que huyen del horror… el horror, buscando refugio y futuro, pero visto el desnorte generalizado de mi prójimo no sería de extrañar.

Doble problema: el de esos opulentos ociosos que no saben cómo llenar sus vidas carentes de sentido, salvo el del yo, me, mí, conmigo, y el de una honrada y decente clase trabajadora, que con tanto uso y abuso de internet ha perdido el juicio y se dedica a imitar comportamientos abominables.

Los ricos van a su paso sembrando el suelo que pisan con montañas de basura, y todos los aspirantes a ricos sueñan con hacer lo mismo. Por eso el acceso a Prado desde el vecino pueblo de Villalobos, que tiene salida a la A-6, es una experiencia atroz. Terrorífica.

La laguna del camino de Villalpando, conocida también como la vieja laguna de la Mesta, y el camino del transformador ofrecen un deplorable y nauseabundo estado de conservación. Apesta la abundante acumulación de basura, ratas, larvas de mosquitos y garrapatas. Entrar a Prado desde Villalobos es un espectáculo repugnante.

Ahora que Europa planifica su estrategia One Health, que promociona que una correcta Salud medioambiental favorece una correcta Salud animal, que a su vez favorece una correcta Salud humana, ahora, justo ahora, algunos vecinos, copiando a esos riquiños asquerosos, se afanan en convertir terrenos propios y de uso común en focos de inmundicia, plagas e insalubridad.

Se empeñan en obligarnos al resto a vivir en las montañas de la basura.

HP Lovecraft no se equivocaba. Los genios nunca lo hacen. Sólo que, de haber podido viajar por Zamora, habría sabido que en verdad el dios primigenio Cthulhu no duerme bajo un sello en las profundidades de la ciudad sumergida de R’lyeh esperando.

Y habría descrito como el prestigioso demonólogo de la Universidad Miskatonic de Arkham, el árabe loco Abdul Alhazred, tradujo correctamente del Necronomicón que "bajo la pútrida ciénaga de la vieja y hedionda laguna de la Mesta en Prado, el difunto Cthulhu espera soñando".

Ante una actualidad que da miedo, mejor pedir asilo político en los clásicos.

Ganadera y escritora

