Los calzones de Trump

Me pregunto quién lavará y planchará los calzoncillos de Trump. Fijo que él no. Ni su esposa. Desde luego sus hijos tampoco tienen pinta. Y no se imagina uno a ningún familiar haciéndole tales tareas. O limpiándole las mansiones, cuidando sus jardines, ocupándose de sus coches y asuntos. Tendrá personal, claro. Muchísimo, que para eso es multimillonario. Y me pregunto cómo será ese personal de servicio que le lave los calzones al presidente de los EE UU, le planche las camisas, lo afeite y le corte el pelo. ¿Todos blancos, americanos pata negra de varias generaciones? Lo dudo. Es más probable que le lave y planche alguien que se llame Conchita o Lupe, que algún hispano o negro o pakistaní le cuide las piscinas o los jardines, y que su peluquero de confianza se apellide González.

Bueno, pues la obsesión del menda es expulsar del país a cuantos le hacen todas esas jeras y un millón más. La obsesión de Trump y la de todos sus admiradores, que son legión. La moda actual entre lo peor de la especie humana es la persecución de los inmigrantes, o lo que es lo mismo, la eterna persecución de los pobres. Porque los ricos, se habrán dado cuenta, no les molestan, sean de donde sean y vayan al país que vayan. Solo temen a los pobres, a los que llegan con las manos vacías, sin otro afán que dejarse la vida en el tajo para sacar adelante su vida y la de su familia. Y se la dejan, vaya si se la dejan. Lavando los calzoncillos de quienes los detestan, limpiándoles la basura, haciéndose cargo de lo que solo ellos aceptan por míseras pagas o limosnas encubiertas. O subiéndose a un andamio, como el de 73 años que acaba de morir en España, en "accidente laboral". ¡A los 73 años subido a una obra! Qué gran peligro representaba para el país, ¿no, Abascal?

La historia de la humanidad es la historia de sus migraciones. Las fronteras son inventos recientes y nunca consolidados, porque la naturaleza del hombre es ir y venir, según necesidades. Pero hemos llegado a la era de los gobernantes idiotas que nos proponen congelar el tiempo en un momento que nunca existió de quietud universal, cada cual en su sitio de origen, sin mezcla de colores, creencias ni usos. Y lo que es peor: consiguen el apoyo de gente que ayer mismo emigraba o lo hacían sus padres y que debería recordar que el hambre jamás fue un delito… de quienes la sufren. El acoso a los inmigrantes es un acoso a la vida, a los derechos humanos y al sentido común: ¿quién va a limpiarte el culo cuando no puedas, si fumigas a los que se atreven? Y más que por Trump, lo digo por los crecientes "trumpitos" que nos rodean. Cuánta indignidad.

