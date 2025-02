No lo sabía pero, al parecer, España es el país, si no el más rico del mundo, sí el más generoso. Tenemos un Gobierno la mar de dadivoso. Entiende muy bien la caridad, empieza consigo mismo y luego sigue con los demás, siempre y cuando los demás no sean el resto de españoles. A los de casa nos dejan siempre las migajas, el momio se lo reparten los que más exigen, los que se dejan querer, aquellos que saben que tienen la sartén por el mango y el mango también. La sartén es la gobernabilidad de España que es cosa de independentistas y terroristas que no sólo no se han arrepentido, sino que lo volverían a hacer llegado el caso.

El pasado lunes, Pedro Sánchez se fue de viaje a Ucrania llevando a Zelensky la buena nueva de un apoyo económico importante. Mil millones de euros, en forma de un nuevo paquete de asistencia militar, no es moco de pavo. Como en España sobra el dinero hasta el punto de que se pasa de muchas de las ayudas europeas, pues nada mejor que repartirlo. Lo de Ucrania no me parece mal. Lo que ahora no puede hacer Europa es dar de lado al país, al pueblo ucraniano y a Volodímir Zelenski que se lo ha currado bien currado.

Incrementar el gasto en defensa tal y como ha hecho el premier británico, Keir Starmer, me parece un acierto pleno, por lo que pueda ocurrir, que ocurrirá si se cumple la Ley de Murphy, que se cumplirá. Lo que me cuesta bastante digerir es la risa incontenida, la satisfacción visible del líder de ERC, Oriol Junqueras, contándole a los catalanes y al resto del pueblo español lo que él solito ha conseguido del Gobierno de esa España a la que odian o como poco de la que apostatan y que no es otra cosa que la condonación de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómico que asciende a 17.104 millones de euros. Una deuda que, según Junqueras, era "injusta", a pesar de que se produjo en los tiempos del despilfarro independentista.

"La pela es la pela" que los catalanes no han sabido gestionar o han gestionado mal, sólo que con este Gobierno da gusto, hasta el punto de que propone condonar 83.252 millones de deuda de todas la comunidades autónomas en una especie de trampa. Millonada que pagaremos todos los españoles. La banca o lo que es igual, Hacienda, Machús Montero, nunca pierde.

