El espejo de la madrastra

En los métodos de aprender idiomas nunca he visto que se enseñen "familias de palabras". De maltratar viene maltratador, de conducir, conductor, de violar, violador, etc. Quien hace zapatos es zapatero; consejero es quien da consejos, peletero quien vende pieles, etc. Eso aumenta mucho el vocabulario. Digo esto porque una socia del Ateneo me dijo que no llamara violador al presidente que viola el Reglamento (RDA) desde junio de 2021. No se quejó de que mintiera: es objetivo que lo viola. Dijo que como mujer esa palabra le produce desazón, aunque aclaró que sabía que yo respetaba a las mujeres. Quise contestar, pero el presidente violó mi derecho a contestarle; es lo propio de un violador.

La violación de la libertad nuestra esencia, ¡somos libres! Atropella nuestra intimidad mental, prohibiendo hablar, oír, leer o escribir; física, desde el asesinato a las lesiones o psíquicas, del mal trato a la lesión; o mixta: la sexual, que es física y psíquica; o las económicas, desde el robo, al hurto, etc. Es peor abusar de posición dominante legal o física sobre mayores o jóvenes más indefensos, aún niños, incluidas las niñas, o de empleados, empleadas incluidas.

El RDA reconoce la libertad de los socios a participar en el debate (art. 13, 16. 4º y 30). El presidente la viola. Esta violación desborda el Ateneo, el caso de Trump es evidente. Afecta a todos. Sólo quien respeta a las personas respeta su libertad, sea varón o mujer. No la respetó la CE1812. Sí la de CE31: "Todos los españoles son iguales ante la ley" (art. 2) y ratificó esa igualdad: libertad de voto, de casarse y divorciarse o no, de regir el propio patrimonio, etc. Muchas constituciones discriminan a la mayoría por razón familiar, las monarquías hereditarias, o por razón religiosa, las que tienen religión oficial; o sexual, casi todas las religiones.

Denunciemos la violación de la libertad sea donde sea: dentro y fuera del Ateneo, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera del trabajo; dentro y fuera del país, desde la ley mordaza, pasando por la corrupción hasta el Golpe de Estado, Palestina, Ucrania, etc.

Las palabras no tienen sexo, como creen los analfabetos, sino género. Muchas del género masculino incluyen ambos sexos: p. ej., animales incluye a machos y hembras, también elefantes o escarabajos; también las del género femenino como jirafas, gacelas, ballenas y las abubillas, etc., aun si el singular no termina en "a"; serpiente que termina en "e" como elefante.

Volviendo al principio, el presidente del Ateneo violó mi derecho a debatir sobre lo dicho. Precisa la RAE: 1. "Infringir o quebrantar una ley, un tratado, una promesa, etc". Nuestra ley es el RDA, la Ley de asociaciones (LODA) y la CE78. La viola todas. Añade la RAE: 2.- "Tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla privado de discernimiento" y 3.- "Profanar un lugar sagrado ejecutando en él ciertos actos determinados por el derecho canónico" no consta que las ejerza, pero sí la 4.- "Ajar o deslucir algo". Fue incapaz de dar una conferencia inaugurando el curso del Ateneo en "sus" cuatro años. Lo dejó "ajado y deslucido".

Creo que lo correcto fuera que mi consocia le pedirle al presidente que no violara la libertad de los socios y que no nos impida "gozar de todos nuestros derechos" (art. 13). Fue feo pedirme que siendo una de sus víctimas fuera cómplice de su violación usando eufemismos para falsear la realidad de su violación. Lo de Pamplona fue calificado por un juez como "jolgorio"; el "pico" a la futbolista como una "manifestación de alegría" ·y los aplausos al besador ¡yo no dimito! ¿qué fueron sino ponerse del lado den quien violó la libertad ajena? Eso no es bonito.

Los primitivos, miedosos, recurren al tabú: lo que no se dice no existe, pero la realidad permanece. Y si callarse nos hace cómplices del violador, el C. Penal dice de quienes votan a favor de la violación: "También serán considerados autores: b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado", (art. 28). El estafador se llama "negociante astuto". El violador se llama "incumplidor". Tienen la epidermis muy delicadita. Pero el espejo de la madrastra de Blancanieves les dice la verdad todas las mañanas. En silencio, pero se lo dice.

Dudo que mi consocia lea este texto, pero es que esta reflexión trasciende el Ateneo. ¡Es vital! Denunciemos la violación de la libertad sea donde sea: dentro y fuera del Ateneo, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera del trabajo; dentro y fuera del país, desde la ley mordaza, pasando por la corrupción hasta el Golpe de Estado, Palestina, Ucrania, etc. No hagamos lo que hizo Europa en 1936 cuando logramos la libertad de ¡ser iguales de verdad!

No hacerlo es ser un violador. Con la palabra lo leal, lo decente es emplear la adecuada. A salvo de la disculpa cortés, aquí no procede, los eufemismos.

