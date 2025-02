Muchos consumidores se quejan de que los productos que consumimos no tienen el mismo sabor de antes. No se trata de un trastorno del gusto, que podría ser grave, es que, sobre todo muchos cultivos, han perdido su esencia. Eso pasa con los tomates, con los pimientos y con tantas hortalizas y verduras de consumo casi diario que, a veces, no saben a nada. Por eso me ha encantado la iniciativa del joven zamorano, Pablo del Campo, para "recuperar el sabor de antes". Un sabor que nos retrotrae a nuestra infancia y adolescencia, para recordar en profundidad, olores y sabores.

Lo impactante de la idea de Pablo es que se trata de un cultivo sin tierra. Es algo así como una especie de más difícil todavía. Poder abastecerse de productos con "el sabor de antes" sin necesidad de riegos y de grandes extensiones de terreno. Porque lo de las macetas tampoco es solución. Puede que los geranios crezcan bien, pero son plantas ornamentales, porque cuando he plantado perejil, una minitomatera y alguna que otra lechuga, no he cosechado nada. Una maceta es a todas luces insuficiente. La tierra para los geranios, los pensamientos, las petunias o las caléndulas. Gracias a Pablo cabe la posibilidad de poder contar con ciertos alimentos sin necesidad de la siempre engorrosa tierra.

La idea de Pablo me ha encantado. Y me ha encantado porque el genuino creador del cultivo "hidropónico automatizado", es un chaval, dicho con todo el respeto. El invento de Pablo le permitió participar en la VI Edición de los Premios Talento, que con tanto mimo prepara el equipo de Ana Isabel Sánchez, con ella a la cabeza, y el respaldo de Diputación Provincial. Los Premios Talento son un acierto que pone en valor las ideas, muchas y buenas, de infinidad de jóvenes que, individual o colectivamente, realizan un trabajo digno de encomio.

Todas las instituciones deberían tener iniciativas, cuantas más mejor, que dieran cabida a los jóvenes y, cómo no, a los no tan jóvenes, ya que son muchas las ideas y proyectos que duermen un inmerecido sueño de los justos, sin poder ser desarrolladas. En esto la Diputación lleva la delantera.

