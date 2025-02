Vocaciones a la baja

Hace escasos días, Carmen Ferreras escribía para estas páginas un artículo de opinión que titulaba "Bajo mínimos". En él se lamentaba de la falta de sacerdotes y religiosos, e incluso de católicos practicantes, y, tomando prestadas palabras del papa Francisco, nos recordaba que la fe no solo es cosa de viejos…

Uno, que es católico de formación y cristiano por convicción (la figura histórica de Jesucristo siempre me fascinó), siente preocupación por la deriva que lleva la sociedad española; una sociedad ciertamente desnortada, en la que los principios y valores éticos, e incluso me atrevería a decir morales son tan difusos como inestables, lo cual desencaja y desubica a una ciudadanía que intenta vivir el presente como si no hubiese futuro. Esa inestabilidad es, en cierta medida, lo que aleja a los jóvenes y no tan jóvenes de todo lo que no sea inmediato y material, y la que ha provocado la caída de las vocaciones sacerdotales y, por qué no decirlo, también de la natalidad; dos indicadores claros de la crisis de principios y valores citados.

La vocación sacerdotal, que debe ser la que se siente cuando en algún momento o situación de la vida uno ha tenido la sensación de recibir la llamada de Dios, hoy está devaluada porque, entre otras razones, algunos sectores de la sociedad se han encargado de presentar a la Iglesia como una institución caduca que no ha sabido corregir sus errores y adaptarse a los tiempos que corren. Tal vez por eso, hasta a quienes buscan a Dios les resulta difícil responder a su llamada, por lo duro que puede ser decirle que sí y renunciar a buena parte de lo que te ofrece el "otro mundo".

En muchas parroquias, la falta de relevo ha provocado que los sacerdotes adscritos a ellas hayan tenido que prolongar su vida laboral hasta más allá de los ochenta años; y en algunas, los que quedan, si pueden, tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo para atender, además de a la suya, a varias parroquias más… Una realidad que es tozuda y que, porque la edad no perdona, más pronto que tarde la Iglesia habrá de abordar si es que quiere evitar una debacle total.

Por lo referido, y por algunas razones más a las que a continuación me referiré, es por lo que, a mi juicio, cada vez hay menos sacerdotes, menos religiosos y menos practicantes comprometidos con la religión católica, y, en consecuencia, más seminarios, conventos y templos cerrados.

Y puestos a analizar, en la medida de lo posible, algunas de las causas que, además de la ya apuntada, están provocando la caída de las vocaciones, con todo el respeto que me merecen quienes están más autorizados que yo para hacerlo, me atrevo a apuntar dos que tienen solución: el celibato y la no incorporación de la mujer al seno de la Iglesia.

Acerca de la primera, después de todo lo que se ha sabido, y está escrito, sobre los motivos por los que se impuso el celibato… y todo lo que vino después (que ha sido mucho), opino que el voto de castidad debería ser suprimido cuanto antes, porque comprometerse con Dios no evita que quien pueda haberle dicho sí se pueda enamorar de un ser humano, es decir, que considero que la supresión del celibato obligatorio, que no opcional, sería una medida que favorecería la recuperación de las vocaciones sacerdotales. Decir sí a Dios no es óbice para que se pueda decir también si a cualquier persona.

La segunda causa que, como he apuntado, se me antoja una de las que han impedido el progreso de la Iglesia Católica, es la no incorporación de la mujer a su seno. En cualquier país occidental, hoy día la mujer goza o debería gozar de las mismas libertades, los mismos derechos y las mismas obligaciones que el hombre, y eso la Iglesia lo tiene que ver y asumir porque tan válidas pueden ser ellas como ellos sí, deseando ejercer el sacerdocio, son capaces de comprometerse a predicar el Evangelio y llevar una vida ejemplar. El modelo que sirvió para los hombres, Jesucristo, igual puede servir para las mujeres ¿O no?

Y si, de paso, se le da una vuelta a la liturgia, se habla menos de pecados, incluido el original (no conozco a ningún niño que antes de nacer haya pecado), se ponen en contexto los sacramentos, para que sean más entendibles y asumibles en el mundo actual y, además, se aligera un poco la parafernalia con que se revisten muchos de los actos religiosos (signos, símbolos, atuendos, plegarias, cánticos… que forman parte del ceremonial de la Iglesia), puede que la práctica religiosa sea más llevadera para la gente joven que quiere incorporarse a la Iglesia, pero no lo ve.

Podría extenderme muchísimo más, porque el tema lo merece, pero como no debo hacerlo, so pena que pretenda meterme en un lio monumental, lo dejo aquí, no vaya a ser que me pase y me tengan que poner ustedes un correctivo, estimados lectores, por abusar de su confianza.

