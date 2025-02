Ni contrariado ni preocupado, si acaso expectante ante lo que se le venía encima. Así se mostraba en el foro del periódico, durante la presentación de su último libro, «La Nueva Era en el Siglo XXI», el teólogo zamorano y uno de los mayores expertos mundiales en materia de sectas, Luis Santamaría del Rio. Lo que se le venía encima era el juicio por la demanda interpuesta por la Asociación Española de Terapia Gestalt que la Justicia ha desestimado en su integridad. No podía ser de otra manera. No he visto en mi vida persona más lúcida, más coherente y mejor preparada que Luis en una materia que domina a la perfección. Conoce sus entresijos y como buen «sabueso», huele a distancia si estamos o no ante una organización dañina. Y de esas hay unas cuantas en España. Zamora no es ajena a la irrupción de estas «asociaciones». No hay ciudad pequeña para sus líderes.

El juez ha certificado que el colectivo «puede desembocar en comportamientos sectarios» y que «carece de base científica o título oficial». Motivos más que suficientes para que tanto el otro demandado, el psicólogo Carlos Sanz, y el propio Luis Santamaría queden absueltos de la acusación de vulnerar el derecho al honor de la asociación. No es Santamaría de los de lengua viperina, ni de los que muerden con la boca cerrada. Es un hombre tranquilo, dueño de una envidiable serenidad, que no se altera por tonterías pero que defiende a capa y espada, siempre desde la investigación y el estudio, sus conocimientos, sus averiguaciones. Jamás se queda en la superficie, sino que profundiza hasta las últimas consecuencias.

Me alegro por Luis, un referente de integridad. Yo sabía que la demanda no tendría recorrido. Su trabajo es muy necesario en nuestros días, ante la proliferación de las sectas que a veces llegan envueltas en ropajes tan atractivos, tan sugerentes, que desvían nuestra atención de la realidad. Me alegro de que lo tengamos cerca y siempre alerta. Más me alegraría que alguno de esos premios que a veces recaen en gente que ni fu ni fa, fuera a parar a manos de un zamorano en permanente ejercicio que, además, realiza una importante labor para impedir nuestra dependencia, servidumbre y destrucción por parte de unos desalmados.

Suscríbete para seguir leyendo