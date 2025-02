A los buenos amigos de "Carlin"

En los viejos y añorados tiempos de nuestros "tataras", se tenía a bien, como elemental "norma" de conducta entre la buena gente, la mayoría; lo que no es aplicable, lamentablemente en la actualidad "a la vista de lo visto a diario"; de aplicar a los demás; pues lo que de los demás deseamos; una elemental empatía, consideración, apreciación, respeto, etc., etc., etc., que se manifestaba, en su atención, hasta preocupación, hacía las personas con las que, especialmente, se relacionaban por motivos profesionales, de conocimiento, o de cualesquiera otra tipo de relaciones.

Un ejemplo de la sensibilidad, de la humanidad, de la empatía, es preocuparse por aquellas personas que, pasados algunos días, y cuando son clientes de "a diario", no aparecen por el establecimiento mercantil, sin saber el por qué. Pues bien, diría que "muy bien", el personal del mismo envía el típico "Whats App", con un mensaje del siguiente tenor: "pero Marcelinooo... qué es de tu vida, nos tienes abandonados…"; sencillamente humano, casi diría que conmovedor, además de buen hacer profesional al tratar de saber de sus clientes.

Y es que, por supuesto, a la buena gente y excelentes profesionales; verbigracia, el personal de "Carlin"; no se les olvida, siempre se les tiene en el pensamiento; que, lamentablemente, "no se agota".

Estas actitudes de excelente talante humano, no fueron nada abundantes, mas bien escasisímas, y en muchos casos nulas, con ocasión del COVID-19, tan dramático, que tantísimos fallecimientos y enfermos ha causado, y que parece olvidado en el devenir diario, cuando debía de haber provocado un sentimiento de humanidad, que buena falta hace. ¡Qué tropa¡ y no cambia, si no todo lo contrario, a pesar de los pesares.

Más bien, los vocablos "humanidad", "sensibilidad", "agradecimiento", "reconocimiento", "valoración objetiva", debieran eliminarse del Diccionario de la RAE, por su escasísima aplicación y, subsiguiente, utilización.

Marcelino de Zamora

