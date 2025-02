Por el lado socialista, Tito Berni, Koldo, Abalos y se dice, rumorea y comenta que algún que otro ministro más. Por el lado de Sumar y Podemos, los dos ejemplares, perdón quise decir ejemplos nada ejemplificantes, son Errejon y Monedero. ¿Qué le pasa a la izquierda? Voy a ser fina y expresarme en términos educados porque el asunto da mucho de sí para el chascarrillo y la burla que puede tornarse soez. Qué le pasa a la izquierda en España que parece tener, sin ánimo de generalizar, un comportamiento sexual compulsivo, lo que también se conoce como trastorno de hipersexualidad o adicción sexual. ¿Estarán todos los afectados trastornados? Da la sensación de que así es. ¡Vaya problemón que tiene la izquierda!

Lo de Monedero es tanto o más interesante que lo de Errejón. Y en el ajo, también Pablo Iglesias. Estos tres mosqueteros del vicio que llegaron a la política desde la Universidad, abanderados en discursos que calaron hondo entre ciertos sectores, sólo han podido ofrecer verborrea e insultos. Son antihéroes capaces de socavar la virtud que en el caso de Errejón, Iglesias y Monedero, se inventaron unas siglas que han sido cómplices de sus desmanes. Las excusas tanto de Díaz por un lado como de Belarra por otro, no cuelan. Unos y otros son unos crápulas que tras su apariencia y su apoyo a la mujer y a una sociedad en igualdad, escondían comportamientos disolutos.

Estos eran los que venían a cambiar España para mejor. Empeoraron y emponzoñaron todo lo que tocaban a su paso. Sobre todo si el toque era sobre cuerpos femeninos, de compañeras, de alumnas, de todo lo que vistiera falda o un pantalón ajustado. Y luego hablaban de la derecha, de los ricos, de los empresarios, de todo aquello que parecen odiar y a los que visten con sus propios ropajes de lujuria y de vicio libre de valores y principios. Todavía habrá quienes les den su confianza, ¡Pobres! Así nos va.

A ver si ahora se manifiestan todas las implicadas en el movimiento "me too" español, entre los que, casualmente, se encontraban los aludidos y no que están calladitas. Una vez más se les ha vuelto a ver el plumero.

