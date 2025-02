Los tiempos convulsos dan mucho juego para la creación de nuevas expresiones; acuérdense los lectores de aquello de la nueva normalidad en la pandemia y en qué ha quedado. Lo de estar en el lado correcto de la historia, de entrada, es una expresión absolutamente inútil, lo mismo que apelar al sentido común. Cuando se utilizan estas expresiones siempre situamos nuestro pensamiento dentro de las mismas: soy yo el que estoy en el lado correcto de la historia, es mi sentido común el correcto. Por si fuera poco, ambas expresiones muestran su inutilidad porque aparecen cuando se han agotado, o ni siquiera se han formulado, los argumentos.

En la expresión "estar en el lado correcto de la historia" hay, además, un grave error de percepción, ya que supone considerar la historia como si fuera una disciplina de las ciencias naturales, donde a unos hechos les suceden unos efectos de manera indefectible y predecible. La historia no funciona así, debido a que está hecha por actos humanos y estos se caracterizan por su impredecibilidad y, por tanto, la imposibilidad de adivinar qué ocurrirá en un futuro más o menos lejano.

Así que no sabemos si lo que hoy hacemos devendrá con el paso de los años en estar en el lado correcto de la historia de acuerdo a quienes en un futuro estén y escriban la historia. Lo que sí podemos saber es si ahora mismo estamos donde queremos y como queremos estar con independencia de lo que haya de venir. Y esto sí me parece fundamental en los tiempos que corren.

Siglos ha costado que en buena parte de los países europeos los ciudadanos gocemos de libertad de expresión, prestaciones y servicios del Estado, respeto a los derechos humanos como concepto y como individuos, seguridad e integridad; en una palabra, democracia más allá del mero hecho de votar. Estos son hechos de hoy que conforman una manera de vivir y sentir. Y esto es lo que ahora está puesto en tela de juicio y en peligro.

Un delincuente americano condenado, Trump, dos perseguidos por la Corte Internacional Europea por crímenes de guerra, el ruso Putin y el israelí Netanyahu, y el dictador chino, Xi Jinping, todos ellos dirigentes de auténticas potencias, han decidido ir tejiendo alianzas que, dadas sus cualidades y hechos acreditados, poco tienen que ver con esa concepción europea de vida que he mencionado antes; es más, todos esos logros individuales y colectivos incomodan profundamente sus intereses.

Puede que quienes creemos en nuestra democracia no acabemos estando en el lado correcto de la historia, de esa de los funestos personajes que he citado, pero es seguro que hoy sin ir más lejos estamos en el lado correcto de nuestra historia, de nuestra vida y de cómo queremos vivirla

Si estos personajes acaban imponiéndose, ellos escribirán la historia y estarán en el lado correcto de la historia. Pero mientras, los europeos tenemos la obligación de armarnos y mucho, y no solo militarmente, sino de manera militante en defensa de nuestra concepción de vida, de nuestros derechos y nuestra democracia, que, sin duda, es difícil de exportar y lo mismo ni hace falta y allá cada cual, pero nosotros que conocemos sus beneficios en todos los órdenes debemos, desde cualquiera que sea nuestra esfera de influencia, argumentarlos, ensalzarlos y defenderlos. Para empezar, dentro de nuestro propio país.

Y hay muchas cosas que mejorar, claro, pero esas deficiencias no suponen que arrasemos con todo y nos dejemos arrastrar por aquellos que conciben el mundo y sus habitantes de una manera maniquea: o se está con ellos, o se es un enemigo al que hay que expulsar y hasta exterminar.

