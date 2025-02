¿Dónde colocamos el contenedor de basuras? ¿Y la planta de biogás?

Cuando yo era pequeña, en las mesas de las casas ya habíamos descubierto las tres "R" de la ecología: "reducir" las sobras untando el plato hasta dejarlo reluciente, que a la vez reducía el segundo plato para comer, y el agua y lavavajillas; "reutilizar" comiendo las sobras para merendar, cenar o comer al día siguiente; o "reciclar" transformándolas mágicamente en albóndigas, croquetas o sobras con pisto y salsas.

Pero no sólo éramos ecologistas en la comida, sino que los gastos eran tan mínimos como los sueldos y sin dispendios; íbamos a comprar con la misma cesta, los cascos de botellas vacíos y la lechera de aluminio; y la tendera envolvía la compra en papel de periódico, que luego reciclábamos para envolver el bocadillo del recreo (el de la merienda iba directamente a las manos sin envoltorio), así que además leíamos las noticias ¡será por reciclaje! Además había toda una red de oficios que se dedicaban a arreglar lo que se estropeaba, desde los zapatos al televisor. Y si tenías la suerte de tener una madre modista y artista, estrenábamos abrigo todos los inviernos dándole la vuelta; se añadían volantes a los vestidos según crecíamos, y se reciclaba el vestido de novia en vestido de comunión que pasaba entre la vecindad y entre generaciones con pequeños arreglos.

Digo todo esto porque entonces en los barrios, las basuras que inevitablemente había que tirar iban al cubo que se guardaba en cada casa hasta que al día siguiente se sacaba por la mañana a la puerta, o llegaba el basurero y salíamos corriendo a tirarla, porque a veces si la dejabas en la calle te la "reciclaban" para siempre (ya os he dicho que éramos ecologistas sin saberlo). Como a veces se caían los restos de basuras por la calle, las niñas las reciclábamos para jugar a las tiendas con las cáscaras de plátanos o naranjas –en un proceso imaginativo como el de las croquetas de sobras-, a la vez que reciclábamos los ladrillos de los escombros de la construcción machacándolos para hacer pimentón.

En las casas de los más ricos que nosotros, esta tarea de sacar las basuras la hacían los porteros, que tenían un cubo más grande para que los vecinos echaran la basura durante el día y no tenerla en casa, con los olores y esas molestias.

Más tarde y con el presunto desarrollismo, las basuras se metían en bolsas de un solo uso para tirarlas, con lo cual desapareció el riesgo de que te robaran, perdón, reciclaran el cubo, aunque se cambió por el de los gamberros que daban patadas a las bolsas por fastidiar o divertirse. Y para evitarlo, los ayuntamientos fueron poniendo contenedores en todas las calles para que los vecinos pudiéramos deshacernos de las basuras de casa a partir de cierta hora. Aunque no pudieron deshacerse de los gamberros que cambiaron la patada a la bolsa por la quema de contenedores, por fastidiar o por divertirse.

Llegamos así a la pregunta con la que he titulado este escrito, que es uno de los problemas más habituales. Y no me refiero a los incendiarios de contenedores, sino a la ubicación de los contenedores de basuras, que supone un gran dolor de cabeza.

Porque volviendo al tiempo mítico de la infancia, aunque para los niños y niñas sobre todo del barrio encontrar restos de basuras varias para jugar era una suerte para hacer una tienda -¡no te digo nada si encontrábamos una jeringuilla, o una escayola casi entera como las que había alrededor del Clínico, para jugar a los médicos!- también estaban esos vecinos con portero que dejaban la basura fuera de su casa para evitar los olores y molestias.

Y resulta que cuando el ayuntamiento pone los contenedores, todos somos como ricos con portero que no queremos tener el contenedor a la puerta de casa por los olores y molestias, pero tampoco tan lejos que tengamos que andar cargados con la bolsa reciclable para tirarla. Es decir: nadie quiere ver la basura desde su ventana o al lado de su portal, y tampoco enfrente de un banco –de sentarse y de los otros-, ni al lado de un bar o de cualquier negocio. Tampoco queda bien el contenedor al lado de un monumento, una iglesia, una escultura, o en las calles del casco histórico protegido, donde se están soterrando para no afear el patrimonio.

El caso es que todos pensamos que el servicio de basuras es absolutamente necesario –sólo hay que recordar las consecuencias cuando hay huelga en las basuras- y que nos facilita la vida en ciudades y pueblos, donde han tardado más en instalarse los contenedores. Pero nadie quiere tener el contenedor a la puerta de casa ni en el quinto pino. Y lo lógico es que se llegue a un equilibrio entre la basura producida y el número de contenedores, como pasa con los de papel y los de vidrio, que se suelen poner a las puertas de centros educativos y bares respectivamente, o con los de envases al lado de hipermercados.

Porque si la colocación de contenedores es un problema, más lo es aún la ubicación de vertederos que recojan la basura de varios pueblos, de la mancomunidad, de toda la provincia, o de territorios más grandes. Y aquí también hay que mantener un equilibrio entre la basura producida y el servicio prestado.

Todas estas reflexiones que creo que pueden ser compartidas y bastante razonables, espero que sirvan para entender lo que está pasando con las energías verdes que se quieren instalar en la provincia de Zamora: ¿Dónde ponemos las plantas de biogás? O lo que es lo mismo: ¿Por qué las ponen en Zamora?

Pues volviendo al inicio del escrito, en Zamora como en mi infancia ya somos ecologistas sin saberlo. Tenemos reducidos al máximo los residuos humanos por pérdida de población, los industriales por falta de industrias, y los agroganaderos por cierres y abandonos de explotaciones. Reutilizamos la producción de la tierra para transformarla en alimentos de calidad. Y ello nos ha obligado a reciclarnos para dirigir el desarrollo a la conservación del paisaje, y a actividades como el turismo medioambiental.

Es evidente que para vivir aquí y en cualquier sitio, para mantener la actividad económica, y hasta para emigrar en el Ave y no encima de un burro, necesitamos energía. Y también consideramos muchas personas que la energía sostenible y verde es mejor para nosotros, y para nuestra humanidad repartida por las grandes ciudades donde han emigrado.

También es necesario que los residuos que generamos, sean tratados y, mejor aún, sean transformados en energía como la del biogás para poder utilizarse y seguir protegiendo nuestra vida y nuestra naturaleza, a través de eso que llaman descarbonización.

Hasta ahí todos podemos estar de acuerdo. Pero, vuelve la pregunta: ¿dónde ponemos la planta de fabricación del biogás, con sus olores, transporte de residuos, sus tóxicos y sus molestias? Pues como los contenedores de basura: donde sea racionalmente colocarlos porque se necesita la energía que producen ¿Se instala una industria en Zamora? ¡Pues una planta de biogás! Las que hagan falta. Pero, ¿por qué no las ponen donde se va a utilizar la energía producida en lugar de en una provincia que es excedentaria en la producción energética y deficitaria en producción de habitantes?

¿Por qué tenemos el contenedor a la puerta de casa? Porque hablamos de energía pero no olvidamos algo importante: los residuos, la basura. Porque el biogás se produce con residuos agrícolas y ganaderos como los purines, tal vez –sospechan algunos- con residuos químicos. Pero sólo con los que producimos aquí no va a haber suficientes para mantener tantas plantas de biogás. Y entonces una de dos o las dos: ¿van a traer residuos de otras zonas, o van a instalar nuevas macrogranjas con nuevos residuos contaminantes?

Por ello, los vecinos y vecinas que se manifiestan en contra de que en su pueblos se ponga una planta de biogás, no lo hacen porque estén en desacuerdo con esa energía, sino porque se sature la provincia con una producción que nos viene grande por falta de residuos propios, por falta de necesidades para consumirla, por falta de información, por falta de planificación, o porque no nos cuentan los planes que tienen para nosotros.

¿Por qué la Sra. Ayuso de Madrid, donde se concentran tantas industrias, no instala plantas de biogás cerca para transformar sus residuos? Y lo mismo se puede preguntar a todos los territorios industrializados de ricos con porteros.

Porque hablar de biogás es hablar de residuos aunque transformados. Y no olvidamos que aquí quisieron poner hace años un cementerio de residuos nucleares. Y ahora un gran contenedor de residuos para transformarlos en energía verde.

