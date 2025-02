Tecnologías y cuidados personales

La foto del humanoide G1 que publicó este periódico el pasado viernes, tomada en la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu), que se ha celebrado en Zamora, me ha dejado una sensación agridulce. Al ver ese robot paseándose por los pasillos de la sala y saludando a la gente, me preguntaba si, a falta de otros recursos de ayuda, socorro y asistencia, ese sería el acompañamiento que esperan las personas que necesiten (o necesitemos) ser cuidadas en algún momento de la vida. Y empecé a sentir un frío helador. ¿Un robot paseando por el pasillo de mi casa, hablando conmigo, pidiéndole agua, un café con leche o el encendido de la televisión para ver una de esas películas clásicas que tanto me apasionan? ¿Un robot acompañando mis sueños nocturnos? ¿Un robot con el que compartir los recuerdos, las frustraciones o las ilusiones de toda una vida? ¿Un robot que entienda y disfrute con el álbum de fotos que guardo como oro en paño en una de esas estanterías repletas de libros, revistas y cuadernos de notas? ¿Un robot para que la soledad no deseada se haga mucho más llevadera?

También imaginaba los conocimientos tecnológicos que debe contener un robot de esas características y las numerosas horas de trabajo que habrán empleado los profesionales que están detrás de una máquina excesivamente compleja para personas como este menda, que siempre fui muy torpe para los cálculos, la tecnología y todo lo relacionado con tareas similares. Aunque en estos momentos no merece la pena mencionar las razones que puedan explicar esas carencias, al menos que quede constancia de la (buena o pésima) influencia que ejercen algunos docentes en la formación de muchísimos estudiantes. ¿Me entienden? Pues eso, que aunque yo no comprenda casi nada de máquinas ni de robots, al menos valoro la pericia de quienes son capaces de diseñar, fabricar y convencernos de los beneficios de un humanoide que supuestamente hará la vida algo más agradable. Pero dicho esto, me asalta de nuevo una pregunta cuya respuesta espero como agua de mayo: ¿En esos equipos hay profesionales procedentes de las ciencias sociales y humanas, es decir, psicólogos, sociólogos, antropólogos o educadores? Porque si están ausentes, malo.

Y mientras escribía estas palabras, también aterrizaron las imágenes de Explorer, un exoesqueleto pediátrico de uso personal para domicilios y exteriores que ayudará a normalizar la vida de los niños con movilidad reducida. El invento ha sido desarrollado por 45 investigadores de Marsi Bionics, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de cuatro de los principales hospitales universitarios de Madrid. Parece ser que este artefacto ha requerido una inversión de 2,2 millones de euros de los Fondos Europeos Next Generation EU. Y aquí quiero llegar: ¿recuerdan lo que algunos políticos decían cuando estos fondos fueron aprobados por la Unión Europea como respuesta frente a la crisis del Covid-19? ¿No recuerdan los bofetones y las acometidas dialécticas que recibieron quienes estuvieron detrás del impulso de esa iniciativa económica? Pues eso, que no está mal echar la vista atrás para hacer balance de lo dicho y hecho para quedarse con lo que realmente importa: mientras algunos piensan, se esfuerzan y dedican lo mejor de sí mismos para avanzar, otros solo ponen palos en las ruedas. ¿Les suena?

