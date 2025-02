Así va, viento en popa y a toda vela, la Gala del Deporte que alcanza contra todo pronóstico, su segunda edición, ¡y las que le quedan!, magníficamente organizada por la Unión de Promotores Deportivos Culturales de Zamora. Un grupo de valientes, comandados por Luis Enrique Vaquero, que se ha propuesto dar al deporte en Zamora lo que nunca debió perder, el reconocimiento, la relevancia que debe tener, frente a otras capitales de nuestro entorno autonómico que se lo llevan todo, ya que empiezan a sembrar por lo local y provincial, y acaban llevándose los reconocimientos autonómicos y nacionales. Pongamos que hablo de Valladolid.

En esta Asociación hay profesionales curtidos como Fernando García, como Ángel García, como Oscar que han bautizado la asociación de una forma que no deja lugar a albergar duda alguna: "Unión". Porque estos profesionales están más unidos que nunca y el que no quiera estarlo, el que no quiera participar allá con su conciencia. A lo mejor es cuestión de egos. Yo sólo sé que van a más y que incluso este año, a modo de prólogo, han contado con un extenso programa que se inició con una charla coloquio sobre la "Preparación Mental del Deportista", dando así en el clavo, una vez más, de la importancia de la salud mental, también en el deporte.

Hoy es el gran día. Hoy harán entrega, en el Ramos Carrión de los ya codiciados "Premios Zamora y Deporte". Los galardones han sido realizados por dos alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. En esta nueva edición, los organizadores han echado el resto, como suele decirse, mejorando y ampliando todo lo vivido, que fue mucho, en la anterior edición. El deporte de Zamora, las entidades y personas que lo hacen posible, además de con el aplauso de sus seguidores, vuelven a contar con el reconocimiento público de una organización, entidad, llámela como quiera, volcada en el deporte, sin más intereses que el deporte puro y duro.

Esta tarde, el Teatro Ramos Carrión volverá a estar abarrotado de deportistas, seguidores zamoranos de las distintas disciplinas y público en general. Vaya por delante el merecido aplauso a los valientes que lo hacen posible y mi más cordial enhorabuena.

