Los patinetes eléctricos, un suplicio

No sé a ustedes, estimados lectores, pero a mí, que ya voy cumpliendo años y empiezo a notar la falta de reflejos y cómo se acrecienta mi inestabilidad, ver cómo van por las calles la mayoría de los que conducen esos "artefactos" que se conocen como patinetes eléctricos, me indigna; me indigna porque van como "locos", sin respetar nada ni a nadie, y la prueba está en que cada vez son más los ciudadanos que están convalecientes por haber sufrido un atropello cuando iban tranquilamente paseando por cualquier zona peatonal (calle, plaza, parque…), acera, o paso cebra, elementos urbanos todos ellos por los que tienen prohibido circular los VMP -vehículos de movilidad personal- entre los que están incluidos los referidos patinetes.

Según la Normativa básica de circulación de este tipo de vehículos:

1. Está prohibido que los VMP vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Las vías autorizadas para circular las indicará una ordenanza municipal. Si no la hubiera, se permite la circulación por cualquier calzada urbana de las destinadas al tráfico rodado.

2. La velocidad de estos vehículos deberá estar entre 6 y 25 km/h.

3. Sus conductores estarán sometidos a los mismos controles que establece la Ley de Seguridad Vial en relación a las tasas máximas de alcohol y drogas en sangre para el resto de conductores de vehículos a motor.

4. Mientras vayan conduciendo no podrán llevar auriculares ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo, y deberán llevar puesto el casco de protección, reglamentariamente determinado, y ropa reflectante.

Y para que conste mi más enérgica protesta por la falta de control que sobre el incorrecto uso de los VMP, fundamentalmente patinetes y bicicletas, en las zonas urbanas, hacen las autoridades competentes (en este caso los ayuntamientos), suscribo la presente a petición de un buen amigo que hace escasos días, desgraciadamente, fue atropellado por un joven que, saltándose todas las normas citadas, circulaba en un patinete por una de las zonas peatonales más concurridas de nuestra capital.

Señor alcalde, por el bien de los que andamos a menudo por las zonas peatonales de la ciudad, antes de que empiecen a llegarle denuncias por dejación de funciones, le sugiero que, cuanto antes, tome cartas en el asunto.

