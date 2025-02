Los jubilados y el futuro

En mis tiempos de Podemos, hace no tanto pero diríase que hace mil años, se nos advertía internamente contra uno de los infinitos peligros que nos acechaban, en la etapa pre-organizativa, cuando aún éramos conglomerados locales, tan espontáneos como caóticos, y en pleno intento de irnos organizando mediante los famosos Círculos:

—Ojo con los jubilados.

—¿Por qué?

—No tienen nada que hacer, se aburren y si ven vía libre se apoderan de las asambleas y de la organización. Pueden aportar muchísimo y ser tremendamente útiles, pero no pueden ser la cara visible de una organización joven y de ruptura que acaba de nacer.

El consejo era muy pertinente, como no se tardó en comprobar en asambleas y territorios. Y si me viene a la memoria es porque tengo la impresión de que habría que repetirlo ahora por el conjunto de esta provincia y por los pueblos muy en particular. Ojo con los jubilados, gentes de los pueblos. Yo mismo lo soy, así que algo sé de eso.

A los jubilados nos preocupa más el presente que el futuro. Y eso es vital no perderlo de vista. Claro que pensamos en el futuro y nos inquieta qué será nuestros hijos, nietos y siguientes. Pero queremos sobre todo disfrutar de lo que hay, de lo que siempre hubo. Y aspiramos, nos demos cuenta o no, a que a nuestro alrededor nada cambie o cambie lo menos posible. Lo cual casa mal con la necesidad imperiosa de no perder los trenes de desarrollo -escasos y contados- que puedan pasar por nuestro pueblo, ciudad o provincia en su conjunto.

Hablo de cuando lees que en no sé qué pueblo se ha desatado una oposición organizada contra la instalación de lo que sea, una factoría nueva, una planta de tratamiento de residuos, un parque fotovoltaico, unos molinos de viento. Y oyes que un vecino dice que volvió al pueblo y arregló su casa para disfrutar de sus últimos años y no va a permitir que le estropeen el paisaje o lo rodeen de incomodidades. A ver. Lo primero es lo primero. La provincia necesita inversiones, iniciativas y que se creen puestos de trabajo. Con las máximas garantías de salud y medioambientales, obvio. Pero lo que no es muy de recibo es que el jubilado levante la voz porque el gallo del vecino lo despierta cada mañana o porque las placas solares le estropean el paisaje. Respeto absoluto a lo que opine la población activa de los pueblos sobre cualquier tema o asunto. Pero cuidado con los jubilados. Atesoramos experiencia y saberes, sí. Y nunca es mala cosa escucharnos. Pero la batalla del futuro no es la nuestra. De hecho nos disgusta cualquier cambio. Y eso es lo peor para quienes siguen en el tajo.

