"El hombre es un ser social por naturaleza". Aristóteles (Zoon politikón).

El día pasado he acudido a una mesa redonda organizada por el Centro Fe y Desarrollo de Valladolid, en la Sala de Borja de los PP. Jesuitas, donde intervenían ponentes de primera línea, sobre "La Soledad no deseada".

Sobre la soledad, en general, esto es, en sus diversas facetas he escrito varias columnas, desde hace años, la última publicada el pasado 18 de septiembre, pero sobre la soledad no querida, no deseada o también llamada soledad sufrida, por los italianos, no.

Un estudio elaborado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA para el Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, define soledad como "la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea".

Hemos de partir de la base que la soledad es un fenómeno complejo y social que afecta a personas de todas las edades, no pensemos que es una cuestión exclusiva de mujeres de una determinada edad, en absoluto, la soledad en los momentos actuales, afecta en gran medida a personas jóvenes "porque la gente joven está construyendo su identidad" y "las personas mayores quieren mantener su identidad". Estadísticamente las mujeres experimentan más la soledad que los hombres.

El tema de la soledad es sumamente complejo, por ello creo oportuno que hay que enseñar a los jóvenes, tanto en la escuela como en la familia, a vivir en sociedad y también a tener momentos de soledad, que puede ser inter-personal, esto es, de relación social e intra-personal, saber estar solos.

El joven adolescente necesita del grupo, porque no tener grupo le va a generar la soledad agónica. En la vejez, en la mayoría de los casos, la soledad vine originada por el miedo. Hay un dato muy importante, que consiste en saber socializar, esto es, relacionarse, porque no es lo mismo estar solo que, sentirse solo. Es fundamental "la adaptación".

¿Qué hacer cuando alguien experimenta la soledad? Hemos de saber escuchar, conocer a la persona y acompañar para que la soledad sea menos sufrida.

Es fundamental enseñar a las personas a "aceptarse", es decir, estar a gusto consigo mismo.

La sociedad tiene que hacer lugares amigables de encuentro, como puede ser un café, un bar, una biblioteca, en definitiva, lugares o centros de encuentro, donde las personas puedan comunicarse y encontrarse a gusto.

Con estas líneas he tratado de dar a mis lectores una idea, espero clara, sobre la soledad no querida o no deseada. Ahora nos corresponde a todos nosotros, combatirla con los medios a nuestro alcance y, siempre tratando de hacer la vida más agradable a las personas de nuestro entorno.

Pedro Bécares de Lera

Suscríbete para seguir leyendo