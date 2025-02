Hermes, Herminator y Proyectator

Herminator paseaba impaciente, arriba y abajo, por el sendero que ponía en contacto, a través del espacio, el futuro con el presente. Hay quien decía que Herminator podía ser descendiente de Hermes, aquel dios griego, hijo de Zeus, especializado en interpretar significados ocultos; también dios del engaño y de lo incierto. Pero Hermes, además de poner de moda la hermenéutica, también fue un tramposo y, por si fuera poco, presumía de ser el dios de los ladrones.

Herminator paseaba impaciente, porque habían llegado a sus oídos noticias poco favorables desde la Tierra. En aquel Olimpo del futuro donde él residía, se comentaba de todo: de lo bueno, de lo malo y de lo malísimo. Pero, especialmente, lo que más venía a interesar era el estar al tanto de las noticias y chascarrillos procedentes del planeta Tierra.

Herminator, como cualquier otro cyborg, que se preciara, tenía a su mando una variedad de androides cibernéticos a los que encargaba variopintas misiones: algunas positivas y espectaculares y otras no tanto, ya que trataban de impedir que ciertas cosas prosperaran, bien fuera o no a modo de castigo, en detrimento de quienes no le caían muy bien.

En aquel momento, lo que se comentaba en aquel Olimpo eran algunas nuevas procedentes de la Tierra que venían a decir que se habían frustrado algunas misiones encomendadas en tiempos pasados a Proyectator, un robot autónomo que solía encargarse de paralizar o eliminar proyectos, ya estuvieran en marcha o en fase próxima a hacerlo.

En aquel momento concreto, la noticia de la que más se hablaba se refería a un museo de Semana Santa en una pequeña ciudad del noroeste de un país de tamaño medio, cuyas obras de construcción fueron en su día genialmente paralizadas merced a la peculiar actuación de Proyectator. De hecho, aquel mismo día, varios años después, el proyecto aún se encontraba en mantillas.

Así como para otros dioses o cyborgs , según en que época nos encontráramos, lo de hacer el mal era una forma de suicidio, para Proyectator suponía la liberación del yo, o sea, subrayar con rotuladores laser el ego, al objeto de dejar a la gente lo más perpleja posible.

El citado museo, según las previsiones de los terrícolas locales, debería haber sido ya inaugurado y encontrarse recibiendo visitantes a destajo. Pero, lo cierto era que la obra aún no había comenzado, corroborando el éxito de Proyectator, que se permitía pavonearse con aquellos pelos turgentes bailando con el viento al son de una sinfonía de origen galáctico.

Pero héteme aquí, que aquel día habían llegado noticias de que, por fin, las obras de construcción de aquel museo iban a comenzar en cualquier momento, lo que venía a restar méritos a la misión que a todo el mundo le había parecido magistral. Así que Herminator llamó a consulta a su cyborg Proyectator, en quien confiaba plenamente, de manera especial en los asuntos derivados de cargarse o demorar proyectos. Como buen ciborg terminado en "ator" revisó rápidamente sus actuaciones en los últimos años, al objeto de encontrar algún fallo. No tardó en presentar un informe que acreditaba que, hasta aquel momento, su trabajo había dado excelentes resultados. El descubrimiento de la presencia de una atarjea, el haberse "rajado" la empresa adjudicataria de la obra, dando la espantada, y el retraso de la demolición de un edificio conflictivo, habían servido para dejar la obra paralizada. Y eso sin necesidad de haber tenido que combatir a brazo partido como pudieran hacer en su día Cingetorix y Dúmnorix en las Galias.

Lo cierto es que el tiempo había transcurrido de manera inexorable y la situación de parálisis de aquella construcción parecía haber mutado. De hecho, así lo habían hecho saber las autoridades locales, provinciales y regionales. Pero Proyectator no se podía dar por vencido y hurgando en los medios de información locales pudo encontrar una noticia que venía a decir que se habían encontrado varias tumbas de origen medieval en el solar que iba a acoger al museo, lo que le dio cierto respiro.

De momento nadie había dicho que tal descubrimiento pudiera retrasar nuevamente la obra. Pero, como la esperanza es lo último qué se pierde, decidió darle una vuelta, para ver si se le ocurría algo. De ahí que paseara nervioso arriba y abajo, agachando la cerviz, con la espalda encorvada, y dando pasos de ganso como Groucho Marx, entre el Olimpo y la Tierra, en mitad del espacio.

En su interior iban bullendo diferentes ideas. Ahora solo cabía dar con la adecuada. Una que paralizara la obra de nuevo lo antes posible.

Cuando empezaron a flojearle las fuerzas, le vinieron a la memoria los símbolos de aquel presunto antepasado de su superior, el dios Hermes, que no eran otros que el gallo y la tortuga. De manera que, haciendo uso de la hermenéutica, llegó a la conclusión de que el gallo le serviría para poder presumir cacareando a todo trapo la realización del proyecto, y la tortuga para ir lo más despacio posible, demorándolo en el tiempo.

