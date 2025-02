De Chamberlain a Trump

Ufano y sonriente llegó a Londres el primer ministro Arthur Neville Chamberlain tras la firma del Acuerdo de Múnich, el 30 de septiembre de 1938. Francia y Reino Unido por un lado y Alemania e Italia por otro daban por buena la anexión de los Sudetes por parte de Hitler. Eso sí, sin la participación de Checoslovaquia. La alegría de Chamberlain, más ostentosa que la de su homólogo francés Édouard Daladier, era por considerar que de este modo se evitaba la Segunda Guerra Mundial. Un año después, Hitler invadió Polonia y el 3 de septiembre de 1939 Chamberlain declaró la guerra a Alemania. Y se acabó la euforia y se abrieron las puertas del infierno, esas mismas puertas con las que Trump amenaza ahora a Gaza, para ir empezando.

Como un pacificador se ha autodenominado Trump y hasta se ha propuesto a sí mismo para ganar el Nobel de la Paz. Con una euforia quizás similar a la de Chamberlain, pero con infinitos menos conocimientos y sin la más elemental diplomacia, Trump se planta a negociar con Putin el fin de la guerra de Ucrania, más bien su rendición. Y, como en el Acuerdo de Múnich, parece que con Ucrania se va a contar nada o muy poco pese a que tendrá que renunciar, entre otras cosas, a una extensión considerable de su territorio.

Chamberlain fue un ingenuo frente a las declaraciones expansionistas de Hitler y así acabó la cosa. Trump no es tan ingenuo, porque es tan expansionistas como Putin; ambos comparten una visión decimonónica de la anexión de territorios ajenos, así que poco optimismo, máxime si pienso en la expresión "corsi e ricorsi" con la que en el XVIII Giambattista Vico aludía a que la historia progresaba en ciclos repetitivos de avances y retrocesos.

¿Y Europa? Es verdad que la actual no es la misma del llamado periodo de entre guerras, pero quizás sus habitantes no seamos tan distintos y basta leer a Stefan Zweig y ver los parecidos entre aquellos europeos y nosotros; ellos pensando que Hitler, como nosotros podemos pensar de Putin y de Trump, era un tarado de poco recorrido y cómo se iba a liar otra guerra mundial después de la anterior. Vamos, que aquellos europeos, como nosotros, miramos todo con excesiva lejanía, café en las terrazas y tertulias. Pues ya se vio. Y ahora que parece que es más imposible nos encontramos en las altas esferas de la política con que toda la construcción europea después de la última gran guerra es un castillo de naipes porque nuestra defensa depende de EEUU y la mayor parte de nuestra economía y energía depende de EEUU y de Rusia. Vamos, que después de tantas instituciones en Bruselas no se ha conseguido que Europa y sus habitantes se sientan, porque lo seamos, una potencia. En definitiva, no se ha hecho algo esencial: construir Europa más allá de cada país y que los ciudadanos nos sintiésemos europeos primero y luego españoles, franceses, o italianos. Y no se ha conseguido porque no se ha hecho la menor pedagogía, salvo en lo económico, pero sin hablar demasiado de que detrás del éxito económico y de la paz estaba EEUU, el mismo que ahora está a punto de abandonarnos a nuestra suerte.

Reconozco mi temor ante lo que estamos viviendo, pero eso no quita para que tenga también esperanza y para ello vuelvo a Vico. Él alude a los avances y retrocesos en la historia, pero siempre se acababa progresando. Puede que vengan malos tiempos, o peores a los que hemos vivido en las últimas décadas, pero si las instituciones políticas europeas y nacionales toman conciencia de los tiempos que corren, se centran en lo esencial que demandan estos tiempos, se dejan de más de una pamplina y nos tratan a los ciudadanos como adultos, informándonos con verdad, realismo, responsabilidad y sin politiqueo de taberna, entonces es probable que las puertas del infierno no se abran de par en par.

