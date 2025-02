Tres vivencias y un deseo

En Zamora capital una niña en edad escolar fue al mercado con su madre a la compra de pescado. La doceañera llora. ¿porqué lloras? En la pescadería envuelven un pescado con una hoja del periódico y yo leí una cosa interesante en el titular. Mis maestros me han enseñado que con el periódico se aprende mucho y así se pierde ese saber para siempre. Un inspector también de Zamora, me comenta: estuve en un pueblo de visita escolar y me regalaron un chorizo envuelto en una página del periódico .Qué alegría. Constato que el periódico llega y se lee en las cocinas. Todos o casi todos hemos trabajado y mucho en la elaboración de textos, fotos, videos, y almacenado en diversos soportes, Cintas audio pequeñas, cintas videos en diferentes tamaños disquetes 3,5, discos, CD y otros. Al cabo de un tiempo cambian los soportes, se dejan de producir los aparatos de reproducción y todo al cubo de la basura. Perdido el trabajo, la cultura y el dinero. Me sorprende ver en la Biblioteca Nacional de Madrid a estudiantes e investigadores en la sección de periódicos, para estudiar la presencia de España en Cuba y en Filipinas y los acontecimientos del siglo XIX. Incluso cineastas.

LA OPINIÓN DE ZAMORA se me antoja como es un producto de actualidad que cada día es realizado por más de 60 personas no solo en su redacción provincial sino en toda España, pues forma parte de una gran empresa periodística y hay secciones que se preparan por equipos multidisciplinares, expertos en varias temáticas. Y todos con cabezas bien armadas en pluralidad de estudios y opiniones. Nos encontramos de todo. Porque habitualmente no se desprecia nada o muy poco. El periódico es como un mosaico o el conjunto de saberes a veces en aparente contradicción o al menos con diferentes puntos de vista tratados. Desde el pueblo más pequeño a la capital de la provincia, desde la ganadera al industrial, desde el enfermo o fallecido hasta el recién nacido. Bodas, entierros, aciertos, éxitos, fracasos todo va teniendo cabida en esa galería de páginas que cada día se renuevan. Todo lo podemos encontrar, hasta distraernos con sus crucigramas, sopas de letras, anécdotas. Lástima que no aparezca una sección de chistes, acertijos, refranes y además con cierta frecuencia. Caudaloso río de voces, a veces chirriantes y otras templadas. No solo los políticos, banqueros o ricos capitales aparecen en sus páginas, sino muchos cientos de personas escriben, escribimos, son entrevistados con más o menos formación y experiencia o ninguna. De todo se puede aprender. Desde la narración de un accidente, atraco, la muerte de una persona, una esquela, o la erudita contribución de sabios y experimentados profesionales, académicos. Un bazar donde encontramos de todo y mucho tiene un valor perenne y que se estudiaría y serviría, si se conserva, tiempos venideros. No en vano la UNESCO ya en 1981 con el Informe McBride los declaró como medios de formación permanente y continua. El dio lugar a la Educomunicación. De ello , muchos profesores zamoranos, las instituciones y propio periódico LA OPINIÓN , hace décadas, fueron punteros en España. La caducidad de un día para un periódico es una agravio y despilfarro intolerable Y llego al punto final, sugerencia, deseo. La provincia vaciada de personas se me antoja un tanto vaciada también de cultura y de cultura periodística. Pero no en todas partes.

Este verano aparecieron unos libros en el poyo externo del ayuntamiento de un pueblo. Roelos. Y la primera tentación fue meterlos dentro para que nos los roben. Y la segunda reflexión y acción fue construir un armario abierto para que la gente deposite y lleve lo que quiera. Y ha tenido éxito. Se lee poco. Y un periódico cuesta menos que un café o una tila. ¿ Es mucho sugerir, proponer, pedir que instituciones como ayuntamientos, residencias, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, centros de día, bibliotecas, centros de salud, hoteles, centros de estudios además de recibir el periódico del día formen una hemeroteca, encuadernando los ejemplares?

En no pocas partes se ha puesto de moda obsequiar con ocasión de cumpleaños, bodas, celebraciones, un ejemplar del periódico del día y año en el que nació la o el celebrante. Así preservaríamos informaciones de nuestra vida provincial, comarcal, rural, nuestras esperanzas, entretenimientos, disputas y alegrías. Pero ya lo he dicho a algunos periodistas que hagan lo propio con sus crónicas . Pero hasta el presente, ni caso. De lo contrario lloráremos como la niña del mercado o nos lamentaremos como sobre esos soportes en los que habíamos almacenado saberes, ilusiones, vivencias y ya no podemos recuperar. Tendríamos la Zamora llena de cultura periodística que nos es tan mala, superficial o interesada como alguno dice o piensa. Yo no, desde luego.

