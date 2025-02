Trump(azos) contra el mundo

Cada vez que Trump envía orbi et orbe una foto suya firmando, poderoso, orondo, ufano, un decreto el mundo entero tiembla. No falta quien le jalea, le ríe las gracias y lo toma como modelo, ejemplo y líder para reconquistar el universo, pero me temo que todos estos seguidores y aduladores todavía no han calibrado el alcance real de muchas de las medidas emanadas estos días desde la Presidencia del Gobierno yanqui. Entre esas repercusiones se halla, y ya lo están sufriendo hasta en Estados Unidos, el alza de precios derivada de una guerra comercial que don Donald ha puesto en marcha y que nadie sabe cómo acabará. No lleva ni un mes en la Casa Blanca, pero ya ha puesto patas arriba el orden mundial, que no es que fuera el perfecto ideal, mas se regía por unas normas y unas instituciones que Trump está dinamitando.

A la vista de lo que está sucediendo (y a velocidad de vértigo) da la impresión de que el líder republicano no improvisa, que lo tenía todo pensado y bien pensado como venganza durante los cuatro años de periodo de seca desde su primer mandato al actual. Ha tenido tiempo para programar actos y decisiones que encajen con su visión del gobierno, de la política y de la sociedad: dinero, dinero y dinero; negocios, negocios y negocios sin que el Estado intervenga para nada; ni siquiera para corregir injusticias y desequilibrios. ¿Injusticias? Cuando Dios repartió el concepto de Justicia, Donald Trump estaba tirando de los pantalones; no se enteró.

Una de sus puñaladas más recientes es amenazar con graves aranceles a los países europeos. Ha tomado como excusa que aquí se paga el IVA y, según él, afecta a los Estados Unidos. Los expertos en la materia explican que el IVA no tiene que ver nada con los aranceles. El primero es un impuesto que se aplica (o debería, ya saben ¿con IVA o sin IVA?) a todos los productos y servicios mientras que el arancel solo afecta a los bienes importados. Pero esta diferencia, y el correspondiente trato económico, a míster Trump le importa un pepino, un rábano o una higa, o todo junto. Tiene fijación con la Unión Europea y quiere cargársela cuanto antes, desmembrarla, exacerbar los nacionalismos de ultraderecha para que, con cada país por su cuenta, eliminar competencias y manejar a su antojo los respectivos gobiernos. Y en eso coincide con Putin; de modo que acabarán entendiéndose, aunque parezca que están alejados. No tanto. Ambos quieren volver aquella época, no tan lejana, en que EE UU y la URSS se repartían el mundo. Los demás no contaban. Ahora, la Unión Europea les estorba. ¿Y China? Ufff.

En Bruselas tiemblan. Y en muchos sitios más, también. Las subidas de aranceles únicamente pueden traer un encarecimiento de los precios e inflación. Volverán a enriquecerse los más ricos, los que manejan el tinglado. O sea, los amigos, consejeros, asesores y cargos de Trump. Ya está ocurriendo con Elon Musk, el multimillonario al que el presidente USA le ha encargado la administración del Departamento de Eficiencia Gubernamental, es decir que despida a miles de funcionarios y trabajadores para eliminar las tareas a las que se dedicaban o que se encargue de ella la iniciativa privada, las empresas de los amigos ricachones del máximo jefe. Y como ya no les frenan ni las leyes, ni las normas y ya no digamos la moral y la ética, Musk ha comenzado a apoyar descaradamente a los ultras europeos, a aquellos "patriotas" que se reunieron el pasado fin de semana en Madrid, llamaron a Trump "compañero de armas" y se mostraron dispuestos a cargarse la Unión Europea. Abascal tendrá que aclarárnoslo un día de estos. No debe de ser muy fácil compaginar ser patriota español con apoyar a quien puede destrozar la economía y la prosperidad de tu nación.

Cualquier día se le ocurre a Trump reclamar Ceuta para garantizar la seguridad de los barcos americanos que cruzan el estrecho de Gibraltar y los "patriotas" le dicen que sí, al igual que respaldan (más o menos) sus aspiraciones sobre Groenlandia, Panamá, Canadá.

Esto no ha hecho más empezar. Que lo pregunten en Gaza o Ucrania.

