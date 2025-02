Camino de felicidad

Cielo, nubes, rayo del sol, espiritualidad, religión / JOHN SPADE/FLICKR - Archivo

El Evangelio de hoy nos ofrece las bienaventuranzas desde la perspectiva de San Lucas. A las cuatro bienaventuranzas, siguen cuatro advertencias formuladas con la expresión “¡ay de vosotros!”. Con sus palabras Jesús nos interroga, ayudándonos a leer las cosas según la verdad, con una perspectiva de fe.

“Jesús declara bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a los afligidos, a los perseguidos; y amonesta a los ricos, saciados, que ríen y son aclamados por la gente. La razón de esta bienaventuranza paradójica radica en el hecho de que Dios está cerca de los que sufren e interviene para liberarlos de su esclavitud; Jesús lo ve, ya ve la bienaventuranza más allá de la realidad negativa. E igualmente, el “¡ay de vosotros!”, dirigido a quienes hoy se divierten sirve para “despertarlos” del peligroso engaño del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor, mientras estén a tiempo de hacerlo”. (Papa Francisco. Ángelus 17 de febrero del 2019).

Estas palabras paradójicas nos hacen bien y nos ayudan a comprender dónde está la verdadera felicidad. No en el bienestar egoísta, no en el poder y en la lógica arribista, no en el orgullo desmedido ni en la visibilidad, obtenida tal vez vendiendo la verdad y comportándose según el mundo. No, la felicidad, la dicha no está aquí.

La bienaventuranza de Dios puede tocarnos si tenemos hambre y no estamos satisfechos. Si deseamos su reino, si buscamos la justicia, si no dejamos que las cosas y la lógica del mundo apaguen ese anhelo de plenitud y de felicidad que tenemos dentro.

La dicha de Dios puede llegar hasta nosotros misteriosamente cuando estamos llorando. Si sabemos llorar ante las miserias del mundo, si nos dejamos conmover por el sufrimiento ajeno, si no hemos dejado que nuestro corazón se anestesie ante la injusticia, llorando y luchando por ser ese signo de cambio que Dios soñó.

Finalmente, la bienaventuranza de Dios puede llenarnos cuando somos perseguidos por su nombre, a causa del Evangelio. Cuando intentamos ser cristianos auténticos. Sí, su consuelo nos llega justo ahí, cuando decir y demostrar que somos creyentes cuesta esfuerzo, persecución, marginación. Aquí mismo está Jesús con nosotros, recordándonos: “Alegraos ese día y saltad de gozo”.

En este año jubilar, estamos llamados a vivir y transmitir el mensaje de las bienaventuranzas a nuestro mundo.