49 millones de residentes

El 13 de febrero de 2025 el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundía en su página web que la población de España se situaba en 49.077.984 habitantes; es decir, por primera vez en la historia de este país se alcanzaba una cifra mágica, estando muy cerca de llegar a los 50 millones de residentes. ¿Recuerdan cuando Franco y sus secuaces, hace ya más de cincuenta años, decían que el objetivo de España era sobrepasar los 40 millones de españoles y que con tantos brazos seríamos la leche? Pues los hemos superado con creces. ¿Y qué más da alcanzar, superar o disminuir la población? Pues depende. Recuerdo que Amando de Miguel, el ilustre sociólogo de Pereruela, fallecido no hace mucho tiempo, en sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid, donde estudié Sociología, siempre nos repetía que el sueño franquista era una ideología sin sentido, como las de todos los dictadores que piensan que un país es más fuerte y mucho más respetado en el mundo si cuenta con muchos brazos y bocas que alimentar. Y efectivamente, es una chorrada como la copa de un pino.

Por ejemplo, si fuera cierto lo que mantienen estos forofos del crecimiento demográfico, podríamos concluir que en Indica o China, donde residen aproximadamente 2.800 millones de personas, es decir, algo más de la cuarta parte de la población mundial (recuerden que somos, más o menos, 8.200 millones), se vive de maravilla y que son la envidia del resto de países del planeta Tierra. Y que, por el contrario, Canadá (40 millones), Australia (26 millones), Noruega (5 millones y medio) o Luxemburgo (menos de 700.000 personas) tienen un desarrollo personal y colectivo inferior al de China o India; sin embargo, no hay que ser muy espabilado para llegar a unas conclusiones muy diferentes, salvo que alguien siga erre que erre, que de estos hay muchos por todos los rincones del mundo. También en Zamora, claro. Yo, al menos, prefiero vivir en los países de Europa, aunque en comparación con las dos potencias citadas juguemos en la "tercera división" de la demografía mundial. Pero ojo, que lo escrito no significa que no esté muy interesado por lo que ocurre en India o China, cuyas culturas milenarias me siguen apasionando.

¿Y por qué me entretengo con estos asuntos hoy? Porque reconozco que soy muy pesado con las publicaciones demográficas del INE. Pero, según parece, no soy el único, porque los medios de comunicación (prensa, radio televisión, etc.) recogen casi a diario cualquier dato o incidencia que guarde relación con el crecimiento, el decrecimiento o la estabilidad de la población en Zamora. Ya saben que aquí nos entra la depresión cuando escuchamos que hemos perdido no sé cuántos cientos o miles de personas. En muchas ocasiones los datos no se interpretan correctamente, confundiéndose churras con merinas. Y así nos va, claro. Como cuando alguien, que no citaré porque no se lo merece, se atreve a difundir y comentar que el futuro de Zamora será negro si el crecimiento de la población es como en Vega de Villalobos, donde después de muchos sin nacimiento ha nacido un bebé de madre extranjera. ¡Cómo se les ve el plumero a esos que se autocalifican de patriotas! Yo pensaba que el patriotismo era convivir con la diversidad y practicar la humanidad con todas las personas. Pero parece ser que estaba equivocado. ¡Ay, qué pena!

Suscríbete para seguir leyendo