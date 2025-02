Porros digitales

Lucía Feijoo Viera

No seré yo detractor del mundo de posibilidades que ofrecen las redes sociales a pesar usarlas lo estrictamente imprescindible. Por desgracia la doble cara que tienen a uno le pone cada vez más en alerta, por la manipulación creciente a la que nos someten. Uno se queda perplejo como a estas alturas aún permanece bastante generalizada la creencia de que todo lo que se publica en internet procede de una fuente fiable. Hasta los mismos medios de comunicación estatales (sí, esos que todos pagamos con nuestros impuestos) llegan a dar informaciones sin contrastar; y en casos tan serios como fue la catástrofe natural de la Dana en Valencia.

Más grave me parece aún que la toxicidad de las redes sociales lleva tiempo afectando a la infancia y a la adolescencia. Hasta qué punto estarán llegando las cosas para que un gobierno moderno y avanzado como es el australiano ya propusiera a finales del año pasado la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años. Es sabido que, en teoría, nadie debe acceder a ellas con menos de 14. Pero la realidad está lejos de ello. Yo mismo he visto padres que, para “callar” a los pequeños, ponen en sus manos un móvil con tan solo 15 meses. Me da igual que vean Pepa Pig o el Gato con Botas.

A nadie se le oculta que todo está diseñado con unos patrones adictivos. El fin es engancharnos durante horas y más horas. De lo que quizá ya no seamos tan conscientes es de las serias consecuencias de todo ello. Los psicólogos reconocen el aumento de pequeños y mayores que les visitan en la consulta. Se habla de “la soledad del adolescente” que está todo el día conectado de forma virtual y, al mismo tiempo, es incapaz de comunicarse personalmente con su entorno más cercano. Psicólogos norteamericanos alertan desde hace meses sobre la relación directa entre la depresión de los adolescentes y la conexión digital. Por no hablar de los trastornos alimentarios, autolesiones e inducción al suicidio. Dicho con otras palabras: las redes sociales se están convirtiendo en un problema tan dañino como el alcohol y las drogas. Algunos reconocidos psiquiatras de EEUU comparan fumarse un porro con el uso de redes por parte de un niño de 12 años.

Los padres piensan que todo se irá resolviendo con reducir el número de horas al usar el móvil. Pero parece que la clave está más bien en darles alternativas multidisciplinares alejadas de las redes (otros espacios, juegos, deportes, etc.). Para ello las administraciones públicas han de ayudar a las familias con dichas alternativas, tal y como ya están haciendo en algunos países del norte de Europa. Que el nuestro se ponga a ello.