Del caciquismo a la fachosfera y otros neologismos políticos

Como representante en la Diputación de un partido de izquierdas. Y teniendo en cuenta el poco caso que hacen en la política estatal y regional a provincias con tantos pueblos como la de Zamora. He decidido utilizar las nuevas palabras que los que mandan inventan, para poder defender mejor al pueblo zamorano.

Perdón por ese lenguaje tan obsoleto. Rectifico el párrafo anterior: "Como delegada en la entidad cercana (Diputación) de un movimiento social de la cultura woke (partido de izquierdas). Y teniendo en cuenta la irrelevancia (poco caso) que los de arriba (los que mandan) en las entidades federativas (estatal y regional) prestan a circunscripciones (provincias) con tanta gente de abajo (pueblos). He decidido cambiar el relato (nuevas palabras) que los que mandan traman (inventan), para poder optimizar el escudo social (defender mejor) a los de abajo (pueblo en general) de Zamora".

(Tres renglones más y menos brevedad. Eso parece ser el objetivo de los cambios: más palabrería y menos claridad).

Lo primero que se me ha venido a la cabeza es cambiar la palabra "caciquismo" por antigua aunque vigente, ya que define la forma política de gobernar en la diputación pero sobrevive de manera atenuada. Consiste en que su presidente –según confesión propia- domina a los pueblos a través de sus decisiones, que aparecen como dádivas o favores personales o presidenciales, en vez de como derechos de sus habitantes. Y en lugar de modificaciones moderadas del tipo "caciquismo buenista" o "neocaciquismo", voy a ir a por todas y definirlo como "fachosfera", que es como se llama ahora a la derecha política, social, económica, judicial y "trumpista" ¡Será por modernidad! Eso sí, un poco de humildad tampoco viene mal, y habrá que matizar el concepto y llamarlo "fachosfera provincial", como a la Diputación; o "fachosfera a la zamorana", como el arroz.

Porque a fin de cuentas, lo de fascismo se ha ido quedando desfasado en los términos aplicados a la derecha política, que ha pasado de ser denominada de modo peyorativo "derechona" por la izquierda, o "derechita cobarde" por la ultraderecha, a intentar entrar en la esfera internacional de la "fachosfera" de Trump o "trumpismo" (a ver si definiéndose como el presidente de Estados Unidos se arrima al poder o viceversa). Aunque hay que tener en cuenta que en España el "trumpismo" está más representado por el "voxismo" de Vox que por el Partido Popular... Y que en esta provincia, a la zamorana, tendríamos que hablar más bien de "faundismo" alistano que de "trumpismo" americano.

Identificarse con esa Zamora que da la vuelta a los carteles de los pueblos a punto de vaciarse, para volcarse con los paletos de pueblo, los provincianos de provincia y ahora "provincialistas", que es más fino

Si ya hemos dado una de cal a los términos relacionados con la derecha, seguiremos dando otra de arena a la izquierda política para hacernos entender con algunos cambios: de los "rojos y el rojerío" con orgullo de clase, pasando por el "progresismo" de la "gauche divine" o "pijiprogres" para la derecha, hasta llegar a la cultura "woke" de la nueva izquierda moderna. Y todo por haber cambiado las clases sociales de proletarios y capitalistas de Marx por "los de abajo" y "los de arriba" respectivamente; y haber sustituido la correspondiente lucha de clases, por el pacto social con ministerios.

A esa obsoleta lucha de clases también ha renunciado el sindicalismo, que tras superar el gremialismo de la baja Edad Media con trabajadores del mismo oficio, y constituirse como sindicalismo de clase (obrera), al desaparecer ese concepto han pasado a ser asociaciones de operarios del mismo oficio, o sindicatos corporativos. Y de ahí al "gambosindicalismo" –según la ultraderecha- no hay más que de un convenio o una subvención, a la que la derecha ha cambiado el nombre por “paguita”.

Como también denominan para ridiculizarlos a la renta de ciudadanía y al ingreso mínimo vital: "la paguita" ¡Nada que ver con los incentivos al emprendimiento!

Los propios trabajadores han perdido el nombre de proletarios por el de obreros, operarios, asalariados, empleados de cuello azul o blanco, o el aséptico nombre de “personal”. Y los capitalistas han dejado de llamarse patronos o jefes para ser empresarios, accionistas, empleadores o emprendedores.

Siguiendo con esas clases sociales descafeinadas, ya no hablamos de proletariado y burguesía, sino de la clase alta, media y baja, con perfiles indefinidos entre ellas. Así es difícil distinguir entre empleados y obreros entre los proletarios que viven de su trabajo. Y algo más fácil diferenciar entre el capital de empresas multinacionales y de pymes, porque aunque ambos colectivos viven de arriesgar su capital, en el caso de las pymes también arriesgan su trabajo Y más tratándose de los autónomos de yo me lo guiso y yo me lo como (si les queda algo a fin de mes), que exponen tanto el capital como el trabajo, por ser trabajadores por cuenta propia. Lo mismo que les sucede a los agricultores, que han pasado de ser "campesinos" inicialmente a denominarse "tractoristas", cambiando el símbolo de la hoz por el John Deere.

La verdad de los intereses contrapuestos entre clases ("ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases" tan claro de Bakunin), se ha sustituido con la confusión deliberada de la "posverdad", definida por la RAE como "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales". Que acaba derivando en la "posmodernidad" de neoconservadurismo, reacción, individualismo, neoliberalismo, pérdida de la conciencia histórica. Y en consecuencia, hegemonía mundial del capitalismo. Lo de siempre.

Pero sin ir tan lejos como han hecho los neoconservadores, reaccionarios y demás, aún podemos seguir encontrándonos en las ideas que nos han unido, o que hemos rechazado históricamente y en los últimos años.

Y así poder identificarnos: con la democracia frente a la tecnocracia y la oligarquía; con los ecólatras del stop al biogás frente a la contaminocracia de los alcaldes de ayuntamientos arruinados; con la tecnología para todos frente a la tecnocasta; con el transfeminismo frente a los broligarcas que tildan de feminazis a las feministas; con el empoderamiento frente al poder por la fuerza; con la sororidad y fraternidad de los pueblos frente a la "remigración" que devuelve a los emigrantes de las pateras o "pateristas" (acabo de inventar la palabra); con los zapateristas de la revolución frente al buenismo. Y contra los "amarrateguis" o ricos que no pagan impuestos, y los "aprovechateguis" de sobornos o mordidas.

Y sobre todo contra el genocidio de resort por el que quieren acabar con el histórico pueblo palestino para convertir la aislada franja de Gaza al lado del mar, en un complejo turístico de lujo; y la histórica tierra palestina en campos de golf.

Volviendo al inicio de este escrito, identificarse con esa Zamora que da la vuelta a los carteles de los pueblos a punto de vaciarse, para volcarse con los paletos de pueblo, los provincianos de provincia y ahora "provincialistas", que es más fino. Como la Diputación también provincial que, por cierto y para modernizarnos, tal vez en lugar de "fachosfera" habría que llamar "difrutación", para acercarnos al "ayusismo" madrileño, más cañero que cañí, que transforma "hijos de" en "me gusta la fruta". Mucho más correcto políticamente.

¡Cosas de la posmodernidad del lenguaje político!

Portavoz de IU en la Diputación

Suscríbete para seguir leyendo