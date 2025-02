Los abusones son la maldición de cualquier patio de colegio. No suelen ser más de dos o tres, media docena quizá si es patio concurrido. Pero se bastan para imponer su ley sobre doscientos o trescientos. Para ello utilizan círculos concéntricos. Uno primero, de diez o veinte, es el de los fieles máximos, el de los que copian hasta sus gestos o sus maneras de escupir. Son los entregados en cuerpo y alma a sus deseos. No se conciben si no es como reflejo, como copia pálida, como seguidor de su máximo modelo. El abusón y ese primer círculo irradian energía suficiente para provocar más círculos concéntricos. Y habrá otro u otros de partidarios no tan enfebrecidos. Y uno más, el más amplio de todos, de los simplemente tibios: quienes temen o detestan al abusón pero no quieren jaleos y si hay que jalearlo lo jalean. Con ese mecanismo quedan los patios, si nada del exterior lo impide, en manos de dos o tres y a veces de uno solo, que hace lo que quiere para irritación y cabreo de una inmensa mayoría que es incapaz de hacerle frente.

Y se entiende, ojo. Dan bastante miedo. Son violentos, irascibles y tienen la fuerza de su parte: la propia o la subrogada vía matones disponibles. Aun así es obvio que tres no pueden con trescientos si éstos se unieran y les hicieran frente. El poder del abusón solo tiene un fundamento: el miedo paralizante de sus víctimas. Ahí hay que incidir. Sin ese miedo, el abusón se arrugaría y se le acabaría viendo como lo que es: un pobre infeliz sin media torta, que se lo hace la pata abajo en cuanto le plantan cara los que creía dominar. Incluso de modo individual, sin ser nadie especial ni tener habilidades defensivas, suele salir rentable plantar cara al abusón. La primera vez es muy posible que te arree y salgas con un ojo "a la virulé". Pero si resistes y te niegas a bailarle el agua, te acabará dejando por imposible y porque no le sale a cuenta insistir. Sé de qué hablo. Lo viví. Los sumisos, los buenazos, los que no quieren jaleos son los que peor lo llevan donde lo abusones consiguen imponer su imperio y ley. Con los rebeldes, lo que resisten, procuran no tener mucho que ver o llegar a algún tipo de entendimiento:

—Si pasas de mí, paso de ti.

Y eso es todo lo que quería decir hoy sobre la actualidad internacional.

