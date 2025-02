Faltan voces (científicas y de ordenamiento)

Llevo meses pensando sobre la cuestión de instalaciones de biogás y otras de energías verdes en Zamora. Y he leído las aportaciones múltiples y variadas que en este periódico se han esforzado por dar para que los lectores que somos muchos podamos tener una pluralidad de ideas, visiones y opiniones y en su caso a quien corresponda tome las decisiones pertinentes. Todas ellas legítimas, pero no iguales en valor objetivo. Estarán de acuerdo conmigo que no es atribuible la misma autoridad, posturas de rechazo o avaladoras apriorísticas, sin aportar argumentos, solo emociones o intereses no manifestados o la objetividad, los datos y números, la sensatez, la prudencia la objetividad, la medida en las expresiones. De todo hemos encontrado en las cuantiosas aportaciones de este periódico. Muestro algunos ejemplos.

Una manifestación contra las plantas de biogás en la provincia recorre Zamora capital. La protesta de los pueblos llega a la ciudad para visibilizar su rechazo. Zamora muestra su oposición a los proyectos que prevén el asentamiento de las plantas de biogás – bioetanol. (7-12-2024). Nueva ofensiva contra las plantas de biogás en Zamora: "Félix, no te dejes engañar". Convocada una marcha desde Jambrina hasta Peleas de Abajo, donde hay dos proyectos previstos (10-12-2024). El presidente de la Diputación de Zamora da su opinión personal sobre la polémica por los proyectos planteados en la provincia. No voy a entrar en si las plantas de biogás son buenas o son malas, pero desde un punto de vista ambiental del agua, son una solución. (11-12-2024).

El artículo de Estefanía Vega (LA OPINIÓN 15-12-2024) aporta muchos datos objetivos de mucho interés y que merecen una reflexión profunda. Habla de que en Alemania existen 11.000 instalaciones de biogás en sus 357.020,70 kilómetros cuadrados de superficie. Alemania lidera la producción de energía generada a través de la anaerobia (biogás). La Comisión Europea lanzó en 2022 el paquete de medidas de Repower EU que ha supuesto un espaldarazo al número de plantas en suelo europeo, con 19.632 de biogás y 1.510 de biometano ya operativas. El mapa del biometano: de Alemania a España. La empresa Biorig organiza un viaje a una planta alemana para que los vecinos de El Cubo del Vino comprueben su funcionamiento (15-12-2024). IU propone una moratoria en la construcción de plantas de biogás-biometano hasta la aprobación del Plan Regional con participación de la población. (26 -12- 2024). Un editorial como el publicado (29-12-2024) Biogás: una oportunidad, pero con transparencia y garantías.

Zamora se merece menos alborotadores y más aportaciones de la Universidad, sus profesores, técnicos, legisladores que promueven ese desarrollo

La llegada del biogás a la provincia de Zamora es imparable, pero eso no quiere decir que haya que tragar con todo. Ahora es el momento de hablar y de exigir a las administraciones una política reguladora basada en dos claves: la protección del medio natural y de nuestros pueblos, y un impacto económico directo en el territorio. El artículo de la directora Begoña Galache (1-1-2025). Esa primera decisión, la de instalarse en Zamora para producir y distribuir desde la provincia, no solo generará puestos de trabajo y asentará población, sino que plantará un nuevo efecto, el "efecto llamada" para otras firmas nacionales y, por qué no, internacionales. Es el futuro y ya está aquí. Érase una vez una provincia castellana llamada Zamora, ilusionada con despertar y ver cumplidos sus sueños. Scholz, canciller de Alemania pide a la Comisión que flexibilice los estándares medioambientales en la UE. Se suma a quienes reclaman con nitidez que Bruselas tiene que flexibilizar las exigencias medioambientales de la agenda verde europea (el país 4-1.-2025 p. 6).

Una crónica de Chany Sebastián y publicada el 10-1-2025 resume así la esperanza de un pueblo que abre los ojos ante un cambio a mejor. Pozuelo de Tábara se "arma" para vivir de las plantas solares y parques eólicos. El Ayuntamiento impulsa proyectos de producción de energía verde. El dinero le llegará caído del cielo: del sol y del aire. aspira a situarse entre los más ricos a costa del sol y el viento. Una crónica de buen periodismo llena de datos y que puede servir para otros ayuntamientos que se encuentre con situaciones análogas.

Zamora, su provincia, se encuentra en una encrucijada. Empresarios que quieren invertir en el ámbito rural en industrias modernas, ecologistas que se oponen a todo, políticos que no se definen, administraciones que callan o no adecúan la legislación, el mundo rural que sufre pobreza y despoblación, campos abandonados o en baja producción, foros de debate científicos que no promueven el diálogo, la argumentación, el contraste de ideas, científicos como biólogos, químicos y otros que no escriben con datos científicos, estudios comparados. Zamora se merece menos alborotadores y más aportaciones de la Universidad, sus profesores, técnicos, legisladores que promueven ese desarrollo. Cuando cruzas Soria y penetras en La Rioja se nota el contraste. Y si pasas de Bermillo a Miranda también. Y no digamos si vamos Baviera donde se combina armónicamente industria y agricultura con ganadería y nula despoblación o emigración al mundo urbano.

